Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит

4:24 Your browser does not support the audio element. Мир

США, кажется, наконец нашли идеальное решение для украинского конфликта — не участвовать в нём.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп дал понять: "ребята, вы взрослые, договаривайтесь сами. И с видом геополитического Будды отправился заниматься более интересными делами, вроде подписания будущих сделок "где-нибудь в Москве".

Европа как эрзац США

Издание Financial Times, как всегда, драматизирует, выпустив сразу несколько материалов, суть которых сводится к одному: "Вашингтон снимает перчатки, а Европа и Киев — шляпы перед неизвестностью."

Санкций? Нет. Гарантий? Нет. Твердых обещаний? Не смешите. Зато есть меморандум, о котором в Киеве, по словам украинских чиновников, "никто ничего не знает". То ли шутка, то ли эксперимент в жанре геополитического сюрреализма.

"Что это? Зачем? Почему об этом говорит Трамп? И при чём тут мы?" — в полном замешательстве гадают на Банковой.

В Брюсселе тоже не до веселья. Европа — словно пассажир, который только что понял, что пилот самолёта, оказывается, был нанят по знакомству и уже ищет парашют. FT со ссылкой на чиновников ЕС сообщает:

"Существует реальный страх, что Трамп заключит сделку с Путиным, удовлетворяющую все его аппетиты — в обмен на красивую церемонию и фразу "я остановил войну".

Украина и Европа, чувствуют, что их банально сдают оптом, без инструкции по возврату. А пока западные ястребы в панике строят графики, Трамп уже озвучивает свой мирный приоритет: лучше подписать соглашение в Кремле, чем согласовывать очередной миллиард на ракеты и патроны.

Разговор с Путиным, по оценке FT, стал очередной тихой победой Кремля. Без фанфар, но с эффектом: ни слова про санкции, никаких красных линий, и очень тёплый тон. Что ж, у Путина теперь, видимо, новое хобби — собирать западных лидеров на "прекрасные звонки".

Пока же всё идёт по новой схеме Трампа:

мир — это когда США не платят. Остальное пусть решают "эти двое на месте".

Причины конфликта?

Россия ясно обозначила тезис: устранить причины конфликта. Только вот понять, о чём речь, на Западе почему-то никак не могут. То ли не хотят, то ли делают вид, что не слышат — типичная англосаксонская глухота на выборочную частоту.

Ну что ж, освежим память. Конфликт, вопреки популярному мифу с западных ток-шоу, начался не в 2022 году. Он стартовал в далёком 2014-м, когда в Киеве внезапно случился "всенародный переворот" — с коктейлями Молотова, автоматами и горячей поддержкой западных "партнёров". Настоящий праздник демократии, если, конечно, под этим словом понимать смену власти под аплодисменты Госдепа и натовских кураторов.

Законно избранного президента сначала торжественно "кинули" — при полном фарше с международными гарантиями. Потом снесли. Потом взяли и переписали Украину по образу и подобию внешних кураторов. Все "неправильные" — в утиль, структура управления под чистую, лояльность — на входе, и желательно с английским.

Ну а дальше — привычный сюжет, который на Западе почему-то не любят показывать в прайм-тайм: авиаудары по Донбассу, танки в жилых районах, русскоязычные граждане, которых внезапно записали в "нелояльные элементы". И восемь лет — ни-че-го. Только отчёты, обращения, попытки договориться и бесконечное молчание в ответ.

А теперь, может, Киев признает, с чего всё началось? Ну то есть официально признает, что вся эта "государственность" последних лет — это не суверенитет, а проект снаружи, собранный из шаблонов и политических конструкций, залитый кровью. Той самой, которая, как ни странно, не испаряется. Она оседает. И задаёт вопросы.

А потом, быть может, и поговорим о мире. Если, конечно, у кого-то за океаном останется желание говорить, а не только вещать с трибуны.