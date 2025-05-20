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Дмитрий Плотников

Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать

3:07
Мир

Судя по реакции западных СМИ, последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа не просто "прекрасно", как выразился сам американский лидер, а настолько успешно для Москвы, что где-то на задворках Пентагона начали массово сжимать кулаки от бессилия.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Британский обозреватель The Times Джордж Гриллс был вынужден признать: выигрышные шансы сейчас явно на стороне России. Нет, не потому что где-то прорвали фронт или завезли новые ракеты. Всё проще: Трамп снова "услышал" Путина — и, похоже, с этим ушёл в размышления, а не в санкции.

"Вместо разрушительных санкций — восхищение возможностями для "бизнеса с Россией", — с тоской пишет Гриллс.

Европа шокирована

Мир, оказывается, может быть выгодной сделкой, а не стратегическим достижением. Кто бы мог подумать?
А чтобы Запад окончательно вышел из равновесия, Трамп тут же добавил: может, ну его, этот Вашингтон, и пусть Европа сама разбирается с Украиной? А переговоры — так и быть — проведём где-нибудь у Папы Римского.

Sky News, в свою очередь, от ужаса чуть ли не хоронит американскую внешнюю политику в прямом эфире. Телефонный разговор с Путиным, по их мнению, стал "очевидным дипломатическим провалом" для США.

"Если это не поражение Трампа, то что тогда вообще считать провалом? " — недоумевает их вашингтонский корреспондент Джеймс Мэттьюз.

А действительно, если даже унижение — это уже "нормальное общение” в новых реалиях, то, похоже, кто-то слишком сильно изменил правила игры. Даже блестящий месседж "Америка прежде всего", которым пыталась разогреть ситуацию команда Трампа до звонка, не сработал. Путин, по версии британцев, просто дождался, пока Америка сама сделает шаг назад — и не моргнул.

"Трамп обещал мир — его ждали. А получили "прекрасный разговор” и никакой конкретики", — плачут по клавиатуре в редакции.

Весь этот цирк вызывает только одно устойчивое ощущение в Лондоне и Киеве — предчувствие, что Запад вот-вот опять окажется за кулисами большого геополитического спектакля.

Financial Times, подключаясь к международному хору беспокойства, задаёт, пожалуй, самый важный вопрос:
"А кого Трамп обвинит, если мир всё-таки не случится?". Если Зеленского — всё, можно выключать свет и сворачивать помощь. Если Путина — есть шанс, что оружие снова пойдёт по графику. Но все признаки пока указывают на то, что Трампу гораздо быстрее надоедает Зеленский, чем Путин.

"Длительное восхищение Трампа Путиным, раздражение Украиной — и вот мы уже наблюдаем, как ключевой союзник начинает медленно отворачиваться", — с тревогой заключают в FT.

Вывод

В общем, пока в Киеве гадают, кого завтра разбудит Трамп своим твитом, в Москве спокойно заваривают чай: всё идёт по плану, даже если план теперь пишет не Кремль, а Белый дом… по диктовке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сми запад дональд трамп владимир путин
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