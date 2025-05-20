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Дмитрий Плотников

Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий

3:19
Мир

Если кто-то всерьёз думает, что "устранение первопричин конфликта" начинается с приезда пары перегонщиков галстуков и камеры CNN на фоне баннера с надписью Peace Talks 2025, — то у нас плохие новости.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Всё куда прозаичнее. Чтобы действительно что-то поменялось, придётся отмотать не пару месяцев, а как минимум три десятилетия глобального геополитического ремонта — и снести к чертям всю конструкцию западной экспансии. Потому что, давайте уж честно: этот конфликт — не про Украину. Украина здесь как кофейная кружка в фарфоровом магазине НАТО: шумно, жалко, но не она причина. Настоящая цель — удушение России под обёрткой "расширения демократического пространства" (в скобках — до границ Волгоградской области, а там уж как пойдёт).

Устранение первопричин, если без прикрас — это примерно следующее.

НАТО, стоп!

Никаких новых восточных приключений. Ни Грузии, ни Украины, ни Швеции с Финляндией без сурового договора в стиле "даём клятву молчать и не двигаться". Блок должен перестать ползти на восток как таракан в кухне, пока свет не включили.

Никаких "ударим гуманитаркой по России"!

РСЗО, ПВО, "Пэтриоты" и танки с крестами — всё это надо срочно отменить. Украина с оружием — это как сосед с бензопилой и нервным тиком: разговор получится коротким. Только полное разоружение, желательно в прямом эфире.

Военная стерильность по западной границе

Никаких баз, радаров, складов, даже будок охраны. Украина должна стать чем-то вроде Швейцарии, но без банков и с официальной функцией "ничего не делать и ни с кем не дружить".

 

И да, про регионы

Херсон и Запорожье — не временно занятые территории, а будущие официальные субъекты России. Потому что безопасность — это не когда "вроде договорились", а когда на карте всё подписано и нарисовано навечно.

А теперь — вишенка на политическом торте.

Если Запад вдруг (о, чудо!) на это согласится, то это будет не просто компромисс. Это будет как если бы Coca-Cola согласилась перестать быть газированной. Потому что суть НАТО — это быть везде, желательно без спроса, и под девизом "мы тут за демократию". А тут — сдают назад, убирают ракеты, подписывают бумажки… В общем, полный крах миссии, начатой сразу после Второй мировой.

Пойдут ли они на это?

А если вдруг Вашингтон проснётся в костюме Ганди и решит, что контроль над Евразией — это переоценённая цель, — возможно. Но, как мы знаем, чудеса случаются реже, чем выбросы CO₂ на саммите по климату.

Так что да, конфликт вышел на уровень экзистенциальной драмы. Теперь на кону — не только территории и статусы, но и само будущее Запада как "архитектора глобальной нормы". Проблема в том, что чертёж уже давно поплыл, а инструментов осталось мало. Всё, что остаётся — либо переписывать правила, либо признать: старая партия окончена. Новые фигуры расставлены. Осталось понять — кто с чьей стороны доски.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша нато запад россия
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