Обвинения в предательстве Украины только разозлят Трампа. Какова суть его позиции?

4:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные либеральные СМИ напрасно критикуют Дональда Трампа за предательство Украины в её борьбе с "захватчиком". Этим глобалисты осложняют своё и так незавидное положение.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Ramirez from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Украины и США

Главный результат состоявшегося телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом западные СМИ видят в том, что перемирие в зоне СВО не будет объявлено "немедленно и безусловно" и это "предательство" Украины.

"Президент, который в первый день своего второго срока обещал положить конец войне на Украине, похоже, умыл руки и оставил Украину на произвол захватчика. Этот звонок подтвердил худшие опасения европейцев — президент США, соблазнённый лестью Путина, готов переориентироваться на Москву и предать Киев", — пишет Financial Times.

Лестью не лестью, но Путин профессионально научен "соблазнению" и России в этом очень повезло.

Что же касается предательства, то его просто нет, с точки зрения президента США.

Во-первых, Трамп считает, что война на Украине — это не его война и не война США, это война предыдущей администрации и глобалистов, с которыми он сейчас внутри страны последовательно расправляется. И не помочь ему в этом было бы грешно. Поэтому Путин всячески, как можно более аккуратно идёт навстречу: соглашается на переговоры о перемирии, пытается "согласовать позиции" и "найти компромиссы" с Киевом. Они, безусловно, невозможны при Владимире Зеленском. Ставка сделана на развал и капитуляцию Украины и общение с последующим адекватным руководством.

Во-вторых, Трамп не обязан преследовать ничьи интересы, кроме интересов США.

"У нас там (на Украине) огромные интересы. И суммы вложенных средств просто безумные", — сказал он.

То есть интерес заключается только в том, чтобы вернуть и кратно вложенные деньги, по его оценкам, около 350 млрд долларов, через соглашение с Киевом о недрах. Но пока идёт война, никаких разработок и выданных лицензий для пополнения инвестиционного фонда не будет. Поэтому в интересах США остановить войну как можно скорее, и Россия демонстрирует понимание.

В-третьих, Трамп должен сократить дефицит бюджета и остановить рост госдолга, поэтому все затратные проекты закрываются. Украина — это затратный проект. Сомнительно, что нынешний Киев будет способен расплачиваться по долгам. Он объявит дефолт, как только прекратится финансовая подпитка Евросоюзом. А она прекратится, потому что деньги на Украину надо отбирать у собственного населения или печатать. И то и другое чревато самыми разными негативными последствиями вплоть до потери власти в пользу националистов.

В-четвёртых, Трамп должен раз и навсегда задавить конкурентоспособность Европы, чтобы евро больше не конкурировал с долларом в качестве резервной валюты и чтобы ЕС своей экономикой не поддерживал Китай. В интересах США видеть Евросоюз ослабленным, а то и прекратившим существование, поэтому украинский конфликт сознательно отдаётся в распоряжение Брюсселя.

В-пятых, в отношении имперского взлёта России Трампа опасений нет, потому что 3,2% от мирового ВВП для него — это не 20% вклада китайской экономики. Для президента США важнее "соблазнить" РФ для выхода из союза с Пекином, чтобы он не перерос в военный, к чему эти две стороны очень близки. Поэтому идут постоянные намёки о развитии торговли, снятии санкций, совместных инвестиционных проектах с РФ. Москва также реагирует положительно, потому что надо заканчивать с 80-летним противостоянием. Это не в интересах россиян.

В-шестых, Европа всё ещё верит, что мировой западный порядок вернётся с уходом Трампа, что США восстановят трансатлантическое братство и надо лишь потерпеть, нагнетая указанные выше нарративы в медиапространстве. Это работа на внутреннюю публику, чтобы она не бунтовала. Но эта тактика уже не работает, мир неумолимо изменился, в Европе, в том числе, не говоря уже о Глобальном Юге. Мир больше не хочет подчиняться, он хочет выбирать.

Россиянам надо доверять своему президенту, и он завершит прокси-войну с США в национальных интересах Российской Федерации.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

