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Дмитрий Плотников

Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор

3:59
Мир

Европейских лидеров будто окатили холодным борщом — именно такую реакцию вызвал у них телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Сразу после беседы с российским президентом Трамп решил позвонить "всем сразу" — Украине, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и даже главе Еврокомиссии, пишет Financial Times. Что именно он им поведал, газета тактично умалчивает.

Европа в шоке

Но реакция собеседников была недвусмысленной — "ошеломлены", говорят источники. Судя по всему, слова Трампа о каких-то договоренностях с Путиным прозвучали как барабанная дробь перед дипломатическим сюрпризом.

И вот — аплодисменты в зале: президент США заявил в своей соцсети Truth Social, что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры". И не просто начнут, а напрямую, без всяких посредников. Потому что, цитата, "им известны детали, о которых не будет знать никто другой". Вот такая политическая приватность.

Услышав это, канцлер Германии Мерц сделал вид, что всё идёт по плану, и поспешил напомнить: Европа по-прежнему настроена всесторонне поддерживать Украину. Причём санкционное давление на Москву теперь, по его словам, даже "усилится". И, как отмечается, этот шаг был согласован с Трампом. Хотя буквально минутой ранее он предлагал "не вмешиваться".

Пока европейские дипломаты разгадывают, что же на самом деле произошло в разговоре "Трамп-Путин", у многих складывается ощущение, что 2025 год — это просто перезапуск 2017-го, но с обновлённым сценарием и гораздо меньшим бюджетом на логику.

Не хватило изоленты

Итак, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся — и, как бы кому ни хотелось, стал очередным доказательством: план "тотальной изоляции" России снова дал сбой. И недаром все мировые лидеры, словно на экзамене, ждали его завершения — кто-то с тревогой, кто-то с надеждой, кто-то с блокнотом санкций наготове.

А о чём же всё-таки договорились? Формально — о стремлении к скорейшему заключению мирного соглашения. Путин и Трамп с обеих сторон демонстрировали дипломатический оптимизм, но, как известно, оптимизм — это хорошо, а украинская делегация в Стамбуле — это по-прежнему факт. И он не внушает особой уверенности.

Россия и Украина продолжат переговоры, но ждать мгновенного прогресса не надо. Все понимают: есть ещё третий участник — Европа. А у неё свой план — никакого окончания конфликта до следующего саммита.
Показательно, что пока в Москве обсуждали мир, в Брюсселе бодро накидывали новый пакет санкций. Заодно пообещали Киеву ещё больше "всего самого необходимого" — от гаубиц до грантов на кофе-брейки.

Однако на фоне этой европейской бурной деятельности всё заметнее просвечивает американский интерес к нормализации с Россией. Трамп всё чаще говорит о возможностях экономического сотрудничества, что в переводе с политического на бытовой означает: "давайте уже торговать, а не меряться танками". Но и не стоит забывать, что Вашингтон пока не выключил режим поставок вооружений ВСУ. Словами США будто бы в одной комнате с Россией, а по делам — по-прежнему на складе с боеприпасами.

Вывод

Путин и Трамп открыли окно в мир, но Европа тут же попыталась зашторить. Разговор состоялся, и это уже важно — хотя бы потому, что кто-то в Вашингтоне начал произносить "экономика" чаще, чем "санкции". Но путь от разговора до реального перемирия ещё долгий. Особенно если по этому пути бегут в обратном направлении грузовики с оружием.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы европа дональд трамп владимир путин
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