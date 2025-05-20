Телефонная трубка мира: Путин и Трамп ищут выход из украинского кризиса и вход в новое

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал больше, чем просто дипломатическим ритуалом — он превратился в пролог к попытке полной перезагрузки.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Причём не только на украинском направлении, но и в широкой архитектуре отношений между Москвой и Вашингтоном. Москва, по данным источников, предложила не просто "паузу" в боевых действиях, а полноценный меморандум, который должен заложить основу для устойчивого мира — с взаимными гарантиями, юридической фиксацией и обязательствами сторон.

Мир вместо перемирия

Главный посыл Кремля: "перемирие ради красивой картинки" неинтересно. Интересно — устойчивое соглашение, которое означает: Украина отказывается от своей доктрины антироссийской конфронтации и стремления в НАТО, а также признаёт сложившиеся территориальные реалии.

Тем временем Трамп — в привычной манере "арт-дилера" — сделал акцент на выгоде: мол, с миром придут инвестиции, торговля и "огромный потенциал" для обогащения обеих стран. Санкции? О них он явно намекает как о временном недоразумении, которое желательно оставить в прошлом, вместе с эпохой глобалистского давления.

Важно! В этот раз разговор Путина и Трампа не крутился вокруг "украинского кейса" как отдельной драмы, а рассматривался как часть большой сделки — геополитической, экономической, системной. Как подметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп выразил готовность посетить Россию уже после завершения конфликта — не как "ястреб", а как экономический партнёр в новой евразийской конфигурации.

Европа на задворках

И да, европейским лидерам в этой конструкции отведена роль статистов — о чём Трамп, судя по утечкам, вежливо уведомил их после разговора с Кремлём. Главная сцена — это Москва и Вашингтон, а не Брюссель и Киев.

Кстати, что касается вероятности личной встречи, принципиально стороны об этом согласились, но президенты РФ и США, конечно, осознают, что такое мероприятие необходимо тщательно проработать. На этот счёт задания будут даны командам.

Ну и есть договорённость о постоянных телефонных разговорах.

"Трамп так и сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием тебе отвечу, с тобой переговорю", — рассказывает Ушаков.

Вывод

Таким образом, на столе — не просто попытка договориться о прекращении огня, а проект меморандума, который может стать своеобразным политическим "разводом" с прошлым десятилетием: с его санкциями, истерикой и стратегией давления. Если у сторон хватит воли довести этот трек до конца, на горизонте может появиться не только пауза, но и новая формула безопасности. Причём — на равных.