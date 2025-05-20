Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Телефонная трубка мира: Путин и Трамп ищут выход из украинского кризиса и вход в новое

Мир

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал больше, чем просто дипломатическим ритуалом — он превратился в пролог к попытке полной перезагрузки.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Причём не только на украинском направлении, но и в широкой архитектуре отношений между Москвой и Вашингтоном. Москва, по данным источников, предложила не просто "паузу" в боевых действиях, а полноценный меморандум, который должен заложить основу для устойчивого мира — с взаимными гарантиями, юридической фиксацией и обязательствами сторон.

Мир вместо перемирия

Главный посыл Кремля: "перемирие ради красивой картинки" неинтересно. Интересно — устойчивое соглашение, которое означает: Украина отказывается от своей доктрины антироссийской конфронтации и стремления в НАТО, а также признаёт сложившиеся территориальные реалии.

Тем временем Трамп — в привычной манере "арт-дилера" — сделал акцент на выгоде: мол, с миром придут инвестиции, торговля и "огромный потенциал" для обогащения обеих стран. Санкции? О них он явно намекает как о временном недоразумении, которое желательно оставить в прошлом, вместе с эпохой глобалистского давления.

Важно! В этот раз разговор Путина и Трампа не крутился вокруг "украинского кейса" как отдельной драмы, а рассматривался как часть большой сделки — геополитической, экономической, системной. Как подметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп выразил готовность посетить Россию уже после завершения конфликта — не как "ястреб", а как экономический партнёр в новой евразийской конфигурации.

Европа на задворках

И да, европейским лидерам в этой конструкции отведена роль статистов — о чём Трамп, судя по утечкам, вежливо уведомил их после разговора с Кремлём. Главная сцена — это Москва и Вашингтон, а не Брюссель и Киев.

Кстати, что касается вероятности личной встречи, принципиально стороны об этом согласились, но президенты РФ и США, конечно, осознают, что такое мероприятие необходимо тщательно проработать. На этот счёт задания будут даны командам. 

Ну и есть договорённость о постоянных телефонных разговорах. 

"Трамп так и сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием тебе отвечу, с тобой переговорю", — рассказывает Ушаков.

Вывод

Таким образом, на столе — не просто попытка договориться о прекращении огня, а проект меморандума, который может стать своеобразным политическим "разводом" с прошлым десятилетием: с его санкциями, истерикой и стратегией давления. Если у сторон хватит воли довести этот трек до конца, на горизонте может появиться не только пауза, но и новая формула безопасности. Причём — на равных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин
Новости Все >
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город
Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса
Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт
Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет
Волосы встают дыбом? Вот 3 причины, почему они электризуются весной
Кто на пике зарплат? Названы лидеры по уровню оплаты труда
Останемся без шоколадок: вот как подлетевшие цены на какао-бобы отразятся на этикетках в магазине
Сейчас читают
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата
Авто
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата Аудио 
Нашёл аналог, который лучше оригинала: работает тише, служит дольше, стоит в два раза дешевле
Авто
Нашёл аналог, который лучше оригинала: работает тише, служит дольше, стоит в два раза дешевле Аудио 
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Телефонная трубка мира: Путин и Трамп ищут выход из украинского кризиса и вход в новое Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город
Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса
Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт
Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет
Волосы встают дыбом? Вот 3 причины, почему они электризуются весной
Кто на пике зарплат? Названы лидеры по уровню оплаты труда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.