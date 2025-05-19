Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву

Москва созывает первый саммит Россия-арабские страны. Арабские лидеры приедут, рассматривая Россию как полюс силы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by T.seppelt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страны Лиги арабских государств

Повестка саммита РФ-арабские страны практически согласована

Президент РФ Владимир Путин в письме в адрес 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) пригласил лидеров арабских стран и генерального секретаря организации принять участие в первом российско-арабском саммите 15 октября. Путин выразил уверенность, что "встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".

Идея о саммите давно прорабатывалась, в частности, об этом договорились на форуме "Россия и исламский мир" в Казани, сообщил Pravda. Ru заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Он разделил повестку саммита на четыре блока.

1. Ситуация в арабском мире, в частности о "солидарных мерах в отношении Газы, Западного берега, в целом палестинской проблемы".

2. Новый международный порядок, "где нам надо согласовать позиции". Андрей Бакланов считает, что концепция многополярного мира не будет устойчивой без установления баланса между РФ и регионами мира.

3. Проблематика энергоносителей, и в этом аспекте арабские страны Персидского залива являются основными партнёрами РФ. По словам дипломата, уже созданы дополнительные площадки для обсуждения, в частности, Хакимовский клуб — группа стратегического взаимодействия и анализа между российскими политиками и специалистами и представителями Саудовской Аравии, с перспективами дальнейшего расширения участников.

4. Расширение торгово-экономических и научно-технических связей.

"В XXI веке нужно уходить на новые высоты в этой сфере. Надо наши высшие учебные заведения и научные заведения "поженить" с достаточно уже продвинутыми структурами арабских стран", — сказал Андрей Бакланов.

Эксперт подчеркнул, что многие из арабских стран уже работают в БРИКС или стремятся туда, так как им "гораздо лучше иметь дело с нами, чем с корыстным Западом". При этом, "в БРИКС нет антиамериканского или антизападного аспекта, мы занимаемся тем, что сближаем наши позиции не за счёт каких-то третьих стран", сказал дипломат.

Андрей Бакланов предложил воссоздать государственный координирующий орган — Госкомитет по внешним экономическим связям, так как частная инициатива неспособна обеспечить эффективность работы бизнеса.

Арабские страны признали РФ центром силы

Лига арабских государств была основана в столице Египта Каире после окончания Второй мировой войны. Сегодня в её состав входят 22 арабские страны. Многие из арабских стран пришли к выводу, что Вашингтон ненадёжен и неспособен оценить их проблемы безопасности, особенно после предложения Трампа о "переселении" палестинцев из Газы, что было воспринято в арабском мире как призыв к этническим чисткам.

После визитов руководителей Катара и Омана в Москву в апреле стало понятно, что они могут помочь Москве в отношениях с "новой Сирией", а Россия арабам — в согласовании позиций в американо-иранских ядерных переговорах. Никто из арабских стран не хочет ядерного конфликта в регионе, но и усиления Израиля — тоже. Алжир недавно стал первым иностранным заказчиком, купившим истребитель Су-57Э.

Не менее интересно развивающееся экономическое сотрудничество. РФ и Катар договорились, что вложат по 1,14 млрд долларов в совместный инвестиционный фонд. Оман желает, чтобы Россия участвовала в его программе Vision 2040 в области энергетики, сельского хозяйства и туризма. Объем российского капитала в экономике ОАЭ превысил 30 млрд долл., а объем эмиратских инвестиций в Россию составил 16,8 млрд долл. — они идут в обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, горнодобывающую промышленность и торговлю, несколько меньше — на финансы и страхование. Близится соглашение о свободной торговле. Эмираты стали более значимым партнёром РФ по обхожу западных санкций, чем Турция.

В Египте "Росатом" строит по кредитной линии АЭС, а Саудовская Аравия незаменимый партнёр России по ОПЕК+. Безусловно, арабские страны признали РФ одним из центров многополярного мира, так как считают свои отношения с Россией идущими на пользу долгосрочным национальным интересам.

Стратегия арабских стран направлена ​​на диверсификацию, а не на замену партнёрских отношений, что делает московский саммит возможностью для развития новых каналов сотрудничества. Успех саммита будет измеряться способностью России выдвигать осуществимые экономические и финансовые инициативы и конкретные инфраструктурные проекты.