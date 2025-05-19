Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире

4:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговорный сериал под рабочим названием "Трамп спасает планету" выходит на новый сезон: по слухам из политических закулис, уже обсуждается саммит лидеров США и России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Где-то между концом мая и началом июня на геополитическом календаре, возможно, появится новая дата, которую будут запоминать, как когда-то — встречу Рейгана с Горбачёвым (только с твитами и санкциями).

Телефон доверия

Сегодняшний разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — не просто дружеский звонок между старыми знакомыми. Это, по сути, кастинг на роль "главного миротворца" XXI века. Причём каждый видит сценарий по-своему: Кремль хочет снять "Диалог сверхдержав: перезагрузка 2.0", а Трамп — "Как закрыть украинский вопрос и вернуться к бизнесу, пока Байден не вернулся".

В Кремле, по старой традиции, делают ставку на "стратегический диалог" и хотят зафиксировать не перемирие, а нечто более фундаментальное — вроде признания того факта, что Россия по-прежнему здесь, и с ней лучше говорить, чем продолжать размахивать санкционным томагавком. Причём говорят, что даже турецкий ковер под визит уже выбирали, но отложили — не захотели, чтобы встречу снова превратили в "Украина и немного всё остальное".

Трамп, впрочем, не так романтичен. Его цель — красиво хлопнуть дверью, закрыв украинский кейс, как старый чемодан без ручки: и тащить надоело, и бросить жалко. И, желательно, при этом сэкономить бюджеты, голоса избирателей и пару рейтинговых пунктов перед выборами.

Отскочим — побормочем?

А саммит, если он всё же состоится, Кремль рассматривает как не просто встречу двух лидеров, а своего рода закладку новой архитектуры — той самой, в которой США перестают изображать мирового полицейского, а начинают вспоминать, что диалог иногда полезнее ультиматумов. Но, как водится, мечтать не вредно, особенно когда за окном НАТО, ООН и ЕС, которые всё ещё ищут кнопки "включить мир" на пульте, где давно сели батарейки.

Так или иначе, если Путин и Трамп пожмут друг другу руки, это будет не просто фото для обложки. Это будет сигнал: "Новая эпоха (возможно, не лучшая, но хотя бы понятная) начинается". Или хотя бы попытка показать, что кто-то ещё способен договариваться, пока остальной мир занят тем, чтобы ссориться.

Ну а ключевая задача предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом — не кто кого "переиграет", а кто первым предложит встречаться лично. Желательно где-нибудь подальше от всех этих назойливых европейцев и с хорошей зоной Wi-Fi. Потому что если США действительно решили "вернуться в диалог", то надо как-то это оформить — желательно не просто словами, а с красивыми подписями, флагами и обязательным пунктом про снятие санкций.

Кремль, как всегда, не готов разменивать геополитику на "временные компромиссы". Хотите перемирие? Будьте добры сначала убрать хотя бы половину санкций и вернуть диалог в формат "серьёзных взрослых дядь и тёть", а не вот этого всего — "поддержки Киева" и "международной изоляции". Мир в обмен на уступки — старая добрая схема, и в Москве надеются, что Трамп в этом деле окажется не столь принципиальным, как его предшественники.

Сам Дональд, судя по всему, хочет сыграть в миротворца с золотым галстуком. Он, в отличие от Байдена, не стремится "учить жизни", а предпочитает "делать сделки". И чтобы эту сделку закрыть красиво, по всем правилам жанра, ему нужно не просто выйти из украинского кейса, а порвать сценарий и написать новый: где США и Россия — не "добро и зло", а два стратегических тяжеловеса, которым просто пора нормально поговорить, как в старые добрые времена.

Если диалог и правда сдвинется с мёртвой точки, это будет не мир, а "этап фиксации". Что-то вроде замороженного конфликта на минималках — война вроде бы не идёт, но и не заканчивается. Просто каждый продолжает давить на своего, попутно играя в дипломатию. Ну, хотя бы не бомбами.

Вывод

Не питаю никаких иллюзий: это будет не про Украину. Это будет про то, как две ядерные державы устали от игры в санкции и угрозы, и хотят снова решать судьбу мира за закрытыми дверями — без НАТО, без ООН, без всей этой демократической шелухи. Главное, чтобы повара на саммите не перепутали закуски, а то ещё одна геополитическая обида всплывёт.