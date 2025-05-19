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Дмитрий Плотников

Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится

4:12
Мир

Сегодня в офисе президента Украины нервно потирают телефоны и проверяют связь — Дональд Трамп собирается поговорить с Владимиром Путиным, а затем, по слухам, позвонит и Зеленскому.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Владимир Путин

В Киеве надеются, что разговор не закончится сухим "пора подписывать" без лишних дипломатических реверансов. Хотя именно этого все и боятся.

Позвони мне, позвони…

Ожидается, что Трамп может выдать пакет "предложений", которые будут напоминать ультиматум в обёртке из бизнес-терминов. Ну а дальше — возможно, даже обсудят дату некой "мировой тусовки" лидеров. Впрочем, глобалистское крыло на Западе, как всегда, подливает масла в огонь: требуют от Зеленского не терять боевой пыл и продолжать ставить условия, которые не выполнятся ни при каком раскладе — вроде "Крым — это Украина, и баста".

Украинский истеблишмент уже давно не верит в сказку о "мире к лету". Все понимают: если и будет "кейc", то скорее "похоронный" — для наивных ожиданий. Настроения в элитах не праздничные: шансов на реальный мир почти нет. Большинство политических наблюдателей сходятся в одном: США из этой игры выйдут, рано или поздно. Вопрос только в том, когда именно, с каким шумом и оставят ли за собой хоть какую-то роль — или уйдут, хлопнув дверью и списав всё на "новую администрацию".

И пока политики перешёптываются в коридорах, народ внизу всё чаще задаётся простым вопросом: неужели эта партия затянется ещё на несколько лет? Или всё же кто-то рискнёт нажать кнопку "стоп" — даже если не в интересах глобальной режиссуры.

А между тем, накануне долгожданного телефонного "перекура" между Трампом и Путиным американский политический театр вышел на новый уровень. Пока Трамп готовится поговорить "по душам" с российским лидером, в Сенате США вовсю тренируются на случай, если придется говорить за него. Или вместо него.

Трамп — оптимистично о мире

Дональд Трамп, как всегда бодр и исполнен веры в дипломатические чудеса. "Хороший день для мира!" — написал он в своей соцсети Truth, пообещав, что после беседы с Путиным обязательно наберёт Зеленскому и заодно побеседует с лидерами НАТО. Надежда, как говорится, умирает последней — особенно когда до выборов остаются считанные месяцы.

А в это время в Сенате Марко Рубио исполняет роль голос разума (или паранойи — кому как ближе), заявляя, что никакого "прорыва" ждать не стоит. И что Москва может вполне водить Вашингтон за нос. И вообще — не расслабляйтесь, дорогие граждане, Кремль не спит. По его словам, терпение Конгресса не бесконечно (в отличие от лоббистских бюджетов) — и если Путин вдруг начнёт медлить с компромиссами, то сенат, внимание, "будет действовать независимо от Белого дома".

Если Трамп вдруг решит, что с Путиным можно и договориться, то в сенате ему уже приготовили "лекарство": новый пакет санкций, одобренный 80 сенаторами — достаточно, чтобы преодолеть даже президентское вето. А это уже не просто укол — это предупреждение с намёком: "Дональд, мы тебя любим, но не слишком доверяем".

Завуалированное, но вполне читаемое послание Кремлю от американского истеблишмента звучит так: даже если Трамп готов на мир, старый добрый Вашингтон готов на старый добрый конфликт. Особенно если речь идёт о стратегии, написанной не в офисе MAGA, а в кулуарах Капитолия.

Вывод

Помогут ли эти кулуарные угрозы сделать телефонный разговор более продуктивным — большой вопрос. Но одно ясно точно: в этой геополитической драме даже звонок двух президентов не обходится без целого хора второстепенных актёров, готовых вставить свои пять копеек (центов) в любой диалог.

Напомним, Разговор Путина и Трампа состоится сегодня в 17:00. Разговор "очень важным" и после него, возможно, будут какие-то заявления, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы москва кремль вашингтон дональд трамп дмитрий песков владимир путин
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