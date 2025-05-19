Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение?

В Румынии на президентских выборах Симион неожиданно признал своё поражение. Административный ресурс ЕС показал свою силу. Но за всеми не уследишь.

Фото: wikimapia by Antropomant, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урны

Румынская диаспора обеспечила Дану победу на президентских выборах

Разрыв в 20 процентных пунктов в первом туре президентских выборов в Румынии между победившим председателем националистической партии AUR Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном гарантировал первому победу во втором туре. Но Евросоюз задействовал весь свой административный ресурс, чтобы с помощью манипуляций добиться победы глобалиста Дана. Он, согласно данным ЦИК Румынии, набрал 53,6% голосов, то есть 6 168 642 голоса по сравнению с 5 339 053 голосами, отданными за Симиона (46,4%).

Для сокращения разрыва была задействована румынская диаспора, как до этого — в Молдавии и Албании. Если в первом туре она проголосовала с результатом 65 % за Симиона, то во втором поддержка составила всего 55%. Например, в первом туре в Италии Симион получил 73,6% голосов румын, что было почти на 60 процентных пунктов больше, чем у Дана (14,93%), а во втором туре в Италии за Симиона проголосовали 66,7%, а за Дана 32 % при росте явки в два раза. И так везде по странам Западной Европы Дану насобирали голосов.

В абсолютном выражении в первом туре голосовало около 750 000 избирателей диаспоры, а во втором — 1 633 549. То есть, пришедшие на выборы во втором туре обеспечили ликвидацию той самой разницы в 890 тысяч голосов, которые выиграл Дан во втором туре. И это не учитывая манипуляции в самой Румынии, которой она "славится".

Сам Симион обвинил Молдавию в манипуляциях. Там Дан получил во втором туре 88% голосов, или 138 320 тысяч, а Симион набрал всего 12% — 18 868. При этом в первом туре Дан набрал вдвое меньше голосов, чем Симион.

Цель выборов в Румынии не улучшение жизни, а прокси-война с Россией

Президент Майя Санду личным примером, как гражданка Румынии, проголосовала, не скрывая, что голосует за Дана. Молдаван с румынскими паспортами (почти у всех они есть) возили на избирательные участки на автобусах в Румынию. Это тем более удивительно, что Санду — унионистка (за объединение с Румынией), то есть должна бы приветствовать униониста Симиона. Значит, вопрос выбора президента для неё заключается не в этом, а в позиции по Украине. Дан — типичный представитель глобалистов. Симион выступал за прекращение помощи Украине.

Никакие внутренние проблемы Румынии не учитываются в ЕС, для него главное — война с Россией. А проблемы огромны. С финансовой точки зрения Румыния находится в бюджетном крахе. Предпринимательская среда истощена, а текущие налоги уже превышают разумный предел устойчивости. Производство и переработка ликвидированы, экономика сидит на потреблении, импорте и постоянно растущих долгах. И изменить эту ситуацию хотели в AUR.

Симиону угрожали, или он подкуплен

В этом контексте удивляет, как быстро сдался Симион, признав поражение. Он опубликовал два видеосообщения, одно на румынском, а второе — на английском. В отличие первого, во втором Симион заявил, что не может "обвинять в существенной фальсификации бюллетеней". Как видно из приведённых ваше расчётов — может. Можно было подать в суд с просьбой проверить дополнительные списки избирателей на участках в Румынии, счета транспортных компаний на перевозку "туристов", счета на их обеды и так далее.

И такая стратегия в АUR разрабатывалась. В директивах наблюдателям, как пишет g4media. ro, прямо было предписано оспаривать результаты выборов на избирательных участках, где зарегистрированы значительные различия между результатами первого и второго туров.

Это говорит о том, что на Симиона также надавили. Рычагов масса — от санкций до запрета партии за экстремизм или подкупа. О таком давлении говорит разоблачение Павла Дурова про просьбу к нему от французской разведки заблокировать Telegram-каналы румынских националистов.

Разворот Европы к национализму не остановить

Первый вице-президент AUR Мариус Луля заявил, что "Румыния сегодня является захваченным государством", "институты контролируются политически, демократические правила нарушаются, а закон соблюдается лишь выборочно".

"Нынешняя политическая система придёт к концу, если не найдет в себе силы реформироваться", — сказал он.

Поворот Европы в сторону националистов необратим, потому что люди хотят жить для себя, а не для Украины или очередной жертвы прокси-войны глобалистов с Россией или Китаем. В Португалии в воскресенье националистическая партия Chega набрала невиданные 22 % голосов на выборах в парламент, а в Польше националисты набрали на троих более 50% в первом туре президентских выборов.

Уточнения

Джордже-Николае Симион — румынский политический и государственный деятель, член Палаты депутатов (с 2020). Глава крайне правого «Альянса за объединение румын». Кандидат в президенты Румынии (2024, 2025).



Никушор Дан — румынский государственный и политический деятель. Избранный президент Румынии. Бывший член Палаты депутатов Румынии, а также основатель и бывший лидер правоцентристской политической партии Союз спасения Румынии. В 2020 году стал примаром Бухареста после подведения итогов местных выборов в Румынии, а в 2025 году одержал победу на президентских выборах.



Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

