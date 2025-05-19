Киев в тревоге: нависла реальная угроза раздела Украины между Россией и США

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Руководство Украины испытывает "повышенную тревогу" накануне запланированного телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоится сегодня, в понедельник, 19 мая.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Распил Незалежной

По информации издания со ссылкой на неназванного американского дипломата, украинские власти опасаются, что в ходе переговоров Москва и Вашингтон могут принять решения, поставившие Украину перед "свершившимся фактом", который Киев не сможет принять или изменить. На фоне этих опасений прошла встреча экс-президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарём Марко Рубио в Ватикане во время интронизации Папы Льва XIV. Известно, что Трамп намерен обсудить с российским лидером условия прекращения боевых действий на украинской территории.

В свою очередь британское издание Sky News подчёркивает, что перспективы мирных переговоров вызывают серьёзное беспокойство в Киеве из-за опасений возможного раздела страны между Москвой и Вашингтоном. По мнению украинских властей, переговоры проходят в "невыгодном положении", поскольку ключевые вопросы мира и территориальной целостности решаются без учёта позиции украинского народа.

Эксперты задаются вопросом: не приведёт ли такая ситуация к расколу между Украиной и её западными союзниками и как это скажется на будущем страны.

Моя хата с краю

А тем временем Европа умывает руки — и помогать Киеву уже особо не горит желанием. Теперь ЕС и Лондон неожиданно отказалась размещать войска на Украине.

Агентство Reuters сообщает о резком изменении позиции европейских лидеров по вопросу размещения военного контингента на территории Украины. После месяцев обсуждений и активного продвижения идеи "миротворческой миссии" европейские политики внезапно отказались от своих прежних планов.

Канцлер Германии Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыто заявили, что в данный момент не готовы отправлять войска на Украину. По их словам, на текущем этапе нет объективных оснований для военного присутствия, а приоритетом остаются усилия по прекращению огня и дипломатическое урегулирование конфликта.

Такое решение стало неожиданностью на фоне ранее выраженной поддержки военной помощи Украине и усилий по укреплению безопасности региона.

Вывод

Встреча Путина и Трампа — это новое унижение для глобалистов (читай — европейских лидеров), которые ожидали, что американский президент отреагирует на отказ президента РФ на 30-дневное прекращение огня одобрением "немыслимо жестких" санкций. Теперь же трамписты вряд ли дадут добро на новые санкции против России раньше, чем встретится с президентом Путиным.