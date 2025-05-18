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Дмитрий Плотников

Европа поддерживает Украину только в своих мечтах и публичных речах

3:47
Мир

Пока Европа громко вещает о поддержке Украины, за кулисами происходит классический трюк — вместо реальной помощи Киев получает подножки и ограничения.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Мол, "держитесь, ребята, мы с вами", а на деле — новые торговые пошлины с июня.

Дружба дружбой, а табачок...

То есть вместо того, чтобы помочь восстановить экономику, ЕС предпочитает её ещё больше добить: рост цен, падение валютной выручки и прямая экономическая яма.

И про "замороженные российские активы", на которые так надеялись в Киеве? Забудьте! Евросоюз чётко дал понять, что юридических оснований их отдавать нет, а значит — "восстановление" Украины за счёт этих денег останется лишь красивой сказкой для внутреннего потребления. То есть Европа снова подмахивает, но ни копейки не даёт.

Военная "помощь" — это вообще фарс: британцы готовы передать ВСУ до 30 макетов техники на каждые пять настоящих боевых установок. Ну, чтобы "истощать российские боеприпасы". Серьёзно? Когда Россия штампует снаряды, как пирожки на рынке? Это уже не поддержка, а циничная издёвка.

Президент Франции Эммануэль Макрон, впрочем, говорит прямо: "Запасы у нас на нуле". Он просто произнёс вслух то, что остальные европейские политики скрывают под ковром — ресурсов нет, желания помогать тоже. Германия отказалась даже обсуждать поставки ракет Taurus — банальная отмазка, чтобы не связываться с обещаниями, которые сами же не способны выполнить.

Короче, вся эта "поддержка" — сплошной театр абсурда. Европа устала играть роль героя, который спасает Украину, потому что на самом деле уже давно решила: Украина — это сыгранная карта, а теперь её можно тихо убрать со стола, пока никто не смотрит.

А тем временем Украина "продаёт" себя сама — под видом "ресурсной сделки". Пока с трибун раздаются громкие речи про помощь и восстановление, на деле Украина превращается в классический объект "ресурсной распродажи". Зеленский и его окружение ведут себя не как защитники национальных интересов, а как опытные торгаши, сдающие страну с большущей скидкой.

Кому страну недорого?

Вишенка на торте — газотранспортная система Украины (ГТС). Эта некогда гордость страны теперь готовится к продаже или аренде под прикрытием Фонда "восстановления", который, по сути, управляется так, будто Украина — очередная колония. Если условно оценить ГТС в 10 миллиардов, то американцы вносят половину, а вторая половина — "виртуальный" взнос Украины. То есть, денег нет, но вы держитесь! Классика 90-х в новом исполнении — деньги могут и не вернуться, зато актив уходит за полцены.

А будущий транзит, скорее всего, снова будет российским, только теперь Украина с каждого заработанного доллара оставляет себе лишь жалкие 50 центов, а остальное — прямиком в фонд, который стал настоящим хозяином игры. То есть Украина фактически платит за то, чтобы у неё забрали собственную инфраструктуру.

И всё это — под соусом войны и вынужденных мер. Без "ручного управления" Владимира Зеленского подобная сделка выглядела бы как национальное самоубийство, но сейчас это преподносится как "неизбежный шаг". Результат? Ключевой инфраструктурный актив уходит за бесценок, а страна остаётся с иллюзией контроля и с пустыми карманами.

Вот такая "поддержка" и "восстановление". Если это не колониализм — что тогда?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы европа украина франция германия эммануэль макрон
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