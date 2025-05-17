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Дмитрий Плотников

Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре

3:16
Мир

Итоги стамбульских переговоров, как отмечают западные аналитики и СМИ, обозначили сдвиг в геополитической конфигурации — диалог вокруг конфликта на Украине начал переходить в плоскость прямых взаимодействий между Россией и США.

Зал для совещаний
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зал для совещаний

Всё чаще переговорный процесс интерпретируется не как результат коллективного давления, а как формирование новой модели дипломатии, где Москва играет активную и конструктивную роль.

Личное измерение

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его коллега президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует обсудить с Москвой итоги встречи. По словам Макрона, целью разговора станет прояснение позиций и поиск возможностей для продвижения вперёд. Это может сигнализировать о смещении центра тяжести переговоров от многосторонних форматов к двусторонним каналам.

Реакция западных СМИ

Крупные западные издания сходятся во мнении, что именно Россия в Стамбуле задала тон процессу. Так, The New York Times называет встречу "тактической победой" Москвы, подчёркивая, что Кремлю удалось вступить в диалог без выполнения ключевого предварительного условия Киева — прекращения огня. Это поставило под сомнение доминирующий в ЕС нарратив о дипломатической "непластичности" российской позиции.

Необычные формулировки

The Guardian охарактеризовала итоги встречи как "символическую победу Кремля" — редкая для британской прессы оценка. Это, как отмечают эксперты, указывает на то, что даже страны с традиционно жёсткой линией в отношении России вынуждены учитывать новую реальность: Москва действует не как объект давления, а как полноправный участник и инициатор переговорного процесса.

Стратегия Трампа

По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп делает ставку на личный саммит с Владимиром Путиным, рассматривая его как потенциальный путь к снижению напряжённости. Это указывает на переформатирование подхода — от давления и санкционного режима к прямым переговорам на высшем уровне.

Тональность встречи

По данным CNN, ссылающейся на источники в Турции, встреча в Стамбуле прошла "позитивнее, чем ожидалось". Вопреки прогнозам о жёстких ультиматумах, диалог оказался более конструктивным. Были затронуты темы гуманитарного характера, включая возможный обмен пленными и обсуждение повторного раунда переговоров.

Вывод

Даже если практические результаты стамбульской встречи пока остаются ограниченными, стратегическое значение этого раунда очевидно. Россия смогла сместить фокус с принуждения к диалогу на совместное формирование повестки. Новый переговорный формат всё чаще конструируется напрямую между Москвой и Вашингтоном, что позволяет Кремлю укрепить свои позиции как стороны, способной предлагать решения, а не просто реагировать на внешние требования.

В ближайшей перспективе, как считают аналитики, борьба развернётся не столько за условия соглашения, сколько за контроль над рамками, в которых это соглашение будет формироваться.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин эммануэль макрон
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