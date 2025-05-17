Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад

3:17
Мир

В СМИ и Telegram-каналах появился очередной вариант предполагаемых условий, выдвинутых Россией в рамках переговоров с Украиной в Стамбуле.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Сообщается, что их мог озвучить глава российской делегации Владимир Мединский. Официального подтверждения этих данных на данный момент нет, однако документ активно обсуждается в экспертной среде и медиа. И обсуждается на довольно истеричных тонах.

Вот основные пункты возможных требований

Военный нейтралитет.

Украина должна отказаться от размещения на своей территории любых иностранных военных — как представителей армий стран НАТО, так и наемников.

Отказ от юридических претензий.

Предполагается, что Киев отзывает все судебные иски, поданные против России в международные инстанции, и официально отказывается от требований компенсаций за ущерб, нанесённый в ходе конфликта. В ответ Россия якобы выражает готовность содействовать восстановлению отдельных южных регионов Украины "в рамках жеста доброй воли".

Запрет на радикальные движения.

Украине предлагается ввести законодательный запрет на создание националистических и антироссийских организаций. Уже существующим структурам, по этому сценарию, предложено либо изменить идеологию, либо прекратить деятельность.

Статус территорий.

Среди возможных требований — отказ Киева от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Украина, согласно этим пунктам, не должна препятствовать процессу их международного признания как российских регионов.

Гарантии для УПЦ и русского языка.

Один из пунктов касается обязательства Киева не ограничивать деятельность Украинской православной церкви, а также отказаться от языковой и культурной дискриминации в отношении русскоязычного населения, особенно на юго-востоке страны.

Представленные тезисы пока не подтверждены официальными источниками. Тем не менее, их появление в медиапространстве отражает характер обсуждаемых сценариев и параметры возможных компромиссов. Ожидается, что последующие раунды переговоров помогут прояснить как состав требований, так и готовность сторон к диалогу по чувствительным вопросам.

А между тем украинские источники, ссылаясь на одного из члена делегации сообщают, что среди требований российская сторона выдвигала условие. чтобы Украина на период возможного временного перемирия должна приостановить мобилизацию, а страны Европейского Союза приостановить поставки оружия, при этом Вашингтон уже якобы подтвердил готовность выполнить данное условие.

Вывод

Всё те же СМИ Запада полагают, что переговоры в Турции стали тактической победой Кремля, который смог инициировать переговоры, не соглашаясь на предварительное прекращение огня. А ведь именно это Украина и её западные кураторы ставили во главе угла.

Переговоры уже назвали "символической победой России", правда, подчеркивая, что серьёзного прогресса в вопросах достижения мира не было зафиксировано.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Переговоры России и Украины в Стамбуле
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия украина стамбул владимир мединский
Новости Все >
Салат с сюрпризом: чем опасны сырые шампиньоны
Девушка Дурова засветилась в Каннах: широкая улыбка и слова о сбывшихся мечтах
Забудьте про кактусы — теперь в моде мини-авокадо и манго
Как создать у себя во дворе маленькую Тоскану — секреты садов, которые сводят с ума дизайнеров
Новый обязательный экзамен появится в школах: теперь этот предмет не получится прогуливать
От рака до эпилепсии: почему собаки могут стать вашими лучшими диагностами и как они это делают
Если брать Ауди с пробегом — то только из этого списка: остальные просто не выживут
Шик, аромат и тень: эти растения создают сад, в который влюбляются
Рубль на грани краха? Эксперт раскрыл пугающие риски после переговоров в Стамбуле
Сын Роналду показал свой талант в матче против Греции
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Последние материалы
Забудьте про кактусы — теперь в моде мини-авокадо и манго
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад
Как создать у себя во дворе маленькую Тоскану — секреты садов, которые сводят с ума дизайнеров
Новый обязательный экзамен появится в школах: теперь этот предмет не получится прогуливать
От рака до эпилепсии: почему собаки могут стать вашими лучшими диагностами и как они это делают
Если брать Ауди с пробегом — то только из этого списка: остальные просто не выживут
Шик, аромат и тень: эти растения создают сад, в который влюбляются
Рубль на грани краха? Эксперт раскрыл пугающие риски после переговоров в Стамбуле
Сын Роналду показал свой талант в матче против Греции
Можно заболеть просто от ожидания боли: мозг запускает это как по команде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.