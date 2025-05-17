Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад

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В СМИ и Telegram-каналах появился очередной вариант предполагаемых условий, выдвинутых Россией в рамках переговоров с Украиной в Стамбуле.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Сообщается, что их мог озвучить глава российской делегации Владимир Мединский. Официального подтверждения этих данных на данный момент нет, однако документ активно обсуждается в экспертной среде и медиа. И обсуждается на довольно истеричных тонах.

Вот основные пункты возможных требований

Военный нейтралитет.

Украина должна отказаться от размещения на своей территории любых иностранных военных — как представителей армий стран НАТО, так и наемников.

Отказ от юридических претензий.

Предполагается, что Киев отзывает все судебные иски, поданные против России в международные инстанции, и официально отказывается от требований компенсаций за ущерб, нанесённый в ходе конфликта. В ответ Россия якобы выражает готовность содействовать восстановлению отдельных южных регионов Украины "в рамках жеста доброй воли".

Запрет на радикальные движения.

Украине предлагается ввести законодательный запрет на создание националистических и антироссийских организаций. Уже существующим структурам, по этому сценарию, предложено либо изменить идеологию, либо прекратить деятельность.

Статус территорий.

Среди возможных требований — отказ Киева от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Украина, согласно этим пунктам, не должна препятствовать процессу их международного признания как российских регионов.

Гарантии для УПЦ и русского языка.

Один из пунктов касается обязательства Киева не ограничивать деятельность Украинской православной церкви, а также отказаться от языковой и культурной дискриминации в отношении русскоязычного населения, особенно на юго-востоке страны.

Представленные тезисы пока не подтверждены официальными источниками. Тем не менее, их появление в медиапространстве отражает характер обсуждаемых сценариев и параметры возможных компромиссов. Ожидается, что последующие раунды переговоров помогут прояснить как состав требований, так и готовность сторон к диалогу по чувствительным вопросам.

А между тем украинские источники, ссылаясь на одного из члена делегации сообщают, что среди требований российская сторона выдвигала условие. чтобы Украина на период возможного временного перемирия должна приостановить мобилизацию, а страны Европейского Союза приостановить поставки оружия, при этом Вашингтон уже якобы подтвердил готовность выполнить данное условие.

Вывод

Всё те же СМИ Запада полагают, что переговоры в Турции стали тактической победой Кремля, который смог инициировать переговоры, не соглашаясь на предварительное прекращение огня. А ведь именно это Украина и её западные кураторы ставили во главе угла.

Переговоры уже назвали "символической победой России", правда, подчеркивая, что серьёзного прогресса в вопросах достижения мира не было зафиксировано.

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