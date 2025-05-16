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Любовь Степушова

Украина на переговорах в Стамбуле отменила одно из основных требований к РФ

Мир

На прямых переговорах в Стамбуле Киев потерял уверенность, которая ему свойственна в медиапространстве. Требование к РФ о "безусловном" прекращении огня отменяется.

Владимир Мединский
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал следующие договорённости, достигнутые после сегодняшней встречи с делегацией министра обороны Рустема Умерова от Украины в Стамбуле.

  1. В ближайшие дни произойдёт масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек (украинская сторона ранее требовала "всех на всех"). Это единственный момент, по которому возможно было договориться.
  2. Украинская сторона попросила встречу на уровне президентов, Россия приняла это к сведению. На практике первые лица встречаются на финальной стадии переговоров, когда есть что подписывать. Это будет, когда будут предпосылки, а именно масштабное поражение ВСУ на поле боя, прорыв ВС РФ к Днепру в сочетании с прекращением помощи от США. То есть чтобы Владимир Зеленский понял масштабы надвигающейся катастрофы.
  3. Договорились о том, что каждая сторона представит видение возможного прекращения огня, после этого переговоры будут продолжены. Здесь важны нюансы, как сказал президент РФ Владимир Путин.

"Кто будет отдавать приказы украинским войскам и какова будет цена этим приказам?" — спросил Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Далее были высказаны такие нюансы: "Эти 30 суток как будут использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку?" — сказал президент.

Добавим, что есть и нюанс о присутствии "миротворцев" от третьей стороны и о зоне разделения.

Зеленский озвучил сегодня свои требования: если россияне отказываются "от полного и безусловного прекращения огня и убийств", то должны быть сильные санкции.

Слово "безусловного" тут главное, а судя по всему, Украина согласилась обсуждать условия перемирия.

"В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", — сказал Мединский.

Это сигнал Трампу, а не Киеву, который растерян тем, что его всё-таки усадили за стол прямых переговоров, категорически ему не выгодных.

На прямых переговорах без третьей стороны в качестве подпорки Киев, как мы видим, стал уступчивее. Перед Умеровым, вероятно, положили карту, где зафиксированы потери Украиной 20% территории со стрелками направлений российских наступлений. И здесь у Киева нет военных аргументов без третьей стороны. Когда она на практике отвалится — это вопрос времени. Прямые переговоры — это заведомо асимметричная для Украины позиция по ресурсам, размерам армии, по всему. Это начало движения к капитуляции, а значит, и миру.

Журналист The Economist Оливер Кэролл написал в сети Х*, что Мединский задал такой вопрос украинцам на переговорах:

"Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?"

*- социальная сеть, заблокированная в России.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы стамбул рустем умеров владимир путин владимир мединский владимир зеленский
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