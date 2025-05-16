Украина на переговорах в Стамбуле отменила одно из основных требований к РФ

На прямых переговорах в Стамбуле Киев потерял уверенность, которая ему свойственна в медиапространстве. Требование к РФ о "безусловном" прекращении огня отменяется.
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал следующие договорённости, достигнутые после сегодняшней встречи с делегацией министра обороны Рустема Умерова от Украины в Стамбуле.
"Кто будет отдавать приказы украинским войскам и какова будет цена этим приказам?" — спросил Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Далее были высказаны такие нюансы: "Эти 30 суток как будут использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные подразделения прошли подготовку?" — сказал президент.
Добавим, что есть и нюанс о присутствии "миротворцев" от третьей стороны и о зоне разделения.
Зеленский озвучил сегодня свои требования: если россияне отказываются "от полного и безусловного прекращения огня и убийств", то должны быть сильные санкции.
Слово "безусловного" тут главное, а судя по всему, Украина согласилась обсуждать условия перемирия.
"В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", — сказал Мединский.
Это сигнал Трампу, а не Киеву, который растерян тем, что его всё-таки усадили за стол прямых переговоров, категорически ему не выгодных.
На прямых переговорах без третьей стороны в качестве подпорки Киев, как мы видим, стал уступчивее. Перед Умеровым, вероятно, положили карту, где зафиксированы потери Украиной 20% территории со стрелками направлений российских наступлений. И здесь у Киева нет военных аргументов без третьей стороны. Когда она на практике отвалится — это вопрос времени. Прямые переговоры — это заведомо асимметричная для Украины позиция по ресурсам, размерам армии, по всему. Это начало движения к капитуляции, а значит, и миру.
Журналист The Economist Оливер Кэролл написал в сети Х*, что Мединский задал такой вопрос украинцам на переговорах:
"Мы не хотим войны, но готовы воевать ещё год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?"
*- социальная сеть, заблокированная в России.
Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.
Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
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