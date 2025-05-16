Украинская делегация в Стамбуле: мастера саботажа или виртуозы переговорных фантазий?

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Украинские переговорщики вновь доказывают, что переговорный процесс в Стамбуле — это для них нечто вроде шоу, где их главная задача — как можно изящнее его сорвать.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

В ход идут изысканные аргументы уровня "украинский Крым" и "территориальная целостность", которые вызывают лишь сочувственный смех и желание проверить, не шутят ли они. Видимо, реальность для них — это такая мелкая деталь, которую можно игнорировать в пользу собственных фантазий.

Киев упирается

Что же мы видим? Война для Украины - это скорее лёгкий отпуск, чем катастрофа: слишком мало жертв, слишком много света, воды и медицинских услуг, и даже канализация исправно работает. И ракеты "Искандер", и беспилотники "Герань" прилетают так редко, что можно подумать, их запас иссяк, или просто никто не хочет портить праздничную атмосферу.

Пора встряхнуть ситуацию! Украинские чиновники, вероятно, хотели бы, чтобы среднестатистический украинец почувствовал настоящие "прелести" жизни на грани выживания — тогда, возможно, он перестал бы готовиться к убийству российских мирных жителей и пошёл бы… домой.

Шоу клоуна

К бабке не ходи, что экс-президент Украины Владимир Зеленский — главный режиссёр саботажа: то будет говорить только с президентом России Владимиром Путиным лично (ну и что, что Путина на сцене нет, но это ведь мелочи), то отменяет свои же указы о диалоге, то перекладывает ответственность на Реджепа Эрдогана, а потом и вовсе объявляет российскую делегацию "бутафорской". Зрители, похоже, всё это уже воспринимают как комедию с элементами фарса.

В Вашингтоне, кстати, прекрасно понимают, кто тут действительно тормозит переговоры. Дональд Трамп, с присущим ему цинизмом, уже поставил Зеленского на место: "Я не поехал — и Путин не поехал". Получается, для вашего великого героя участие в переговорах — скорее фотосессия, а не серьёзный политический процесс. Роль Зеленского в мировой политике — второстепенная, почти статистическая. И очевидно, что без встречи Путина и Трампа реального результата ждать не стоит. Вот и выходит, что турецкие переговоры — это политический реверанс Кремля в адрес Белого дома и не более того.

А тем временем, переговоры в Стамбуле, наконец. начались. Перед началом глава российской делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский провел отдельные переговоры с представителями США. Это первая прямая публичная беседа воюющих сторон с весны 2022 года после трёхлетнего перерыва.

Вывод

Зеленскому выгодна война и иностранная поддержка, а мир — это, простите, "не его формат". Но как только внешняя помощь иссякнет, звёздный час "главного героя" закончится. Тогда его политическая карьера рухнет быстрее, чем его фантазии о мирных переговорах.