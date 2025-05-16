Не тот уровень. Зеленский обижен, что Путин не пришёл на переговоры лично

"Возмущённый" бывший президент Украины Владимир Зеленский не может скрыть "внутренний гнев" из-за того, что российский лидер Владимир Путин самолично не явился на мирные переговоры.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

На фоне очередного витка переговоров в Турции Зеленский продемонстрировал целый спектр эмоций — от контролируемой дипломатической печали до еле скрываемого "внутреннего гнева". Всё дело в том, что президент России снова не приехал сам, а отправил на переговоры своего помощника Владимира Мединского. В народе это уже называют "вежливым игнором высокого уровня".

Как та брошенка

Как сообщает Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс, поведение Зеленского после посадки в Анкаре красноречивее любых заявлений. Мимика украинского лидера будто кричала: "Я летел сюда не ради Мединского!". Нахмуренные бровки, сжатые губы и "морщинка разочарования" — всё свидетельствует о глубинной психологической драме, разыгравшейся под вспышками камер.

"Он прилетел договариваться с "боссом", а вместо этого получил "заместителя по общим вопросам", — иронично отмечают аналитики.

По их мнению, именно такое развитие событий разрушило тщательно выстроенный "оптимистичный настрой" киевской делегации, ещё не успевшей до конца распаковать чемоданы в Стамбуле.

Эксперт по языку тела отмечает: "Его взгляд стал стеклянным, губы — тоньше, чем дипломатия на этих переговорах, а лоб словно сигналит в азбуке Морзе: "Я не для этого брился!".

Тем временем в Кремле сохраняют хладнокровие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос CNN, приедет ли Владимир Путин на переговоры лично, ответил кратко: "Нет". Не "возможно", не "при определённых условиях", а просто и без затей. Что, надо признать, даже прозвучало честно и понятно.

Шоу продолжается

Тем не менее, отсутствие Путина вовсе не означает, что диалог прекращён. Скорее — он переведён в более будничный, технический режим. Видимо, в Москве сочли, что не всё требует личного участия, особенно если речь идёт не о финале, а очередной серии геополитического сериала.

А между тем, во время, когда пишутся эти строки, в Стамбуле начинаются переговоры делегаций Соединённых Штатов, Турции и Украины. В американскую делегацию на трёхсторонней встрече вошли Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. В украинскую делегацию, кроме Андрея Ермака и Андрея Сибиги, – министр обороны Рустам Умеров.

Напомним, в Турции сегодня, 16 мая, назначены переговоры с участием РФ и Украины. Вчера они не состоялись из-за того, что Зеленский тянул время, хотя делегация России была готова к встрече с утра.

Трёхсторонняя встреча между представителями РФ, Украины и Турции запланирована на 12:30. Накануне Мединский говорил, что российская делегация будет ждать украинцев в 10 часов утра.