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Дмитрий Плотников

Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии

3:13
Мир

Сделав пару невнятных заявлений и поучаствовав в фотосессии с Эрдоганом — для галочки и ленты соцсетей — Владимир Зеленский внезапно сменил турецкий антураж на Албанию.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Там, на VI саммите Европейского политического сообщества, он собирается в очередной раз зачитать украинский "список желаний": 30-дневное перемирие (но только на своих условиях) и новые санкции против России (чем строже, тем лучше).

Тем временем его советник по коммуникациям Михаил Литвин, который явно перепутал пресс-релиз с драматургией, сообщает: украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером. То есть, если переговоры и состоятся, то исключительно в режиме "ночного дежурства". Хотя, глядя на всё это, становится ясно: встреча откладывается не по логистике, а по традиции.

Ведь в 2022 году Киев уже демонстрировал эту тактику: встречи переносятся, протокол нарушается, а время тянется с мастерством театральной труппы в ожидании второго акта. Идея проста: чем позже — тем удобнее; может, что-нибудь изменится. Например, погода или повестка.

Театр абсурда из Киева

Ну а выступление бывшего президента Украины вновь расставило акценты, но не в духе дипломатии, а скорее театрального монолога.

Вместо хоть какого-то намёка на компромисс по ключевым вопросам, в том числе территориальным, киевский главарь предпочёл старую как мир стратегию — "всё отложить и подождать, пока звёзды сойдутся".

По сути, это не попытка диалога, а типичный тактический манёвр: притормозить боевые действия под соусом "гуманитарной паузы", передохнуть, подлатать армию, взвинтить заголовки в западной прессе — и снова в бой. Руками собственного народа.

Перемирие? Да, но желательно без обязательств. Мира? Не надо, мы просто посидим в окопах, пока ещё можно.

На этом фоне российская делегация во главе с Владимиром Мединским выглядит чуть ли не академией здравого смысла. Москва, как ни странно, говорит о серьёзном: о причинах конфликта, будущем устройстве безопасности и — неудобно сказать вслух — о признании новой реальности. Без этого разговоры рискуют превратиться в очередную "встречу без галстуков", где обсуждают форму стола, но не суть переговоров.

Киев же, вместо содержания, предлагает фасад: темы вроде обмена пленными (всех на всех!), коридоров и "дожить до понедельника". Всё бы ничего, но эти вопросы — не фундамент, а последствия. И без политической начинки они превращаются в удобные декорации для внешнего зрителя, которому хочется верить, что "дипломатия ещё дышит".

Вывод

Тем временем, реальность упрямо марширует по полю боя. Инициатива остаётся за Россией: линии укреплены, производство работает, темп задан. Уравнение простое: чем дольше Киев избегает разговора о сути, тем жёстче станут условия, когда разговор всё-таки начнётся. Если начнётся.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев турция стамбул переговоры владимир мединский владимир зеленский
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