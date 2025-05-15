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Любовь Степушова

Прогноз по переговорам в Стамбуле 2.0: Украина разочарует всех

Мир

Тема дня, месяца, года — переговоры в Стамбуле 2.0. Они обречены на провал. Тогда для чего проводятся?

Долмабахче
Фото: commons.wikimedia.org by David Berkowitz from New York, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долмабахче

Переговоры, заявленные как прямые между РФ и Украиной, намечено провести в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора, как и в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин на них не приедет, что президент США Дональд Трамп прокомментировал следующим образом: "Зачем ему ехать, если я не еду?"

То есть Зеленский — им не ровня. И второй вывод — переговоры идут не об Украине, а гораздо шире, но хочется сделать так, чтобы это поняли и приняли глобалисты. Переговоры идут о новом миропорядке, который обеспечит устойчивый мир в Европе, участь же Украины давно определена — она будет расчленена и поделена на зоны влияния. Сейчас определяются размер этих зон и гарантии соблюдения договорённостей.

Показательно, что Путин был в хорошем настроении всю неделю — шутил на встрече с журналистами, обозвав европейцев придурками, и с президентом Малайзии, рассказав анекдот про третий трон. В среду, 15 мая, вечером президент провёл совещание по подготовке переговоров с Киевом. Помимо членов переговорной группы, в совещании участвовали силовики: министр обороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, а также командующие группировками войск в зоне СВО. То есть военным поставлена задача делать своё дело.

Российская делегация в Стамбуле получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине. Переговорную группу возглавляет главный переговорщик первого "Стамбула" Владимир Мединский. Тогда Россия была готова обсуждать возврат Киеву значительной части освобождённых территорий в обмен на юридический отказ от Крыма и территорий ДНР и ЛНР, был согласован нейтральный статус Украины, отказ от русофобских законов, обсуждались параметры ВСУ. Переговоры Мединский начнёт с этой же точки отсчёта с добавлением реалий на земле, то есть территориальный вопрос должен решаться с учётом линии фронта и Конституции РФ.

Как отреагирует Трамп, Путину не всё равно, но это не лимитирующий фактор, новые санкции просчитаны и ответы найдены. Как к ним относится, показал опыт противостояния Китая по тарифам — США во вред себе санкций не налагают. Стратегия Трампа напоминает игру в покер с блефом в каждой партии. Европа также блефует, но и у неё рычагов давления давно нет. Вторичные санкции на потребителей российской нефти в 500% — тоже блеф, цена на нефть поднимется до небес, так как РФ — поставщик для 30% нефтяного рынка.

Прогноз такой — переговоры не состоятся или пройдут формально для того, чтобы американцы перешли к публичным переговорам с РФ по принуждению Украины к миру. Капитуляция Украины неизбежна, а дальше РФ надо будет договариваться с НАТО и тоже уже совершенно на другом уровне.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы стамбул дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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