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Любовь Степушова

Китай собрал саммит стран Латинской Америки, оторвав от США двух важнейших союзников

4:41
Мир

Страсти в отношениях Китая и США накаляются. Пекин провёл у себя саммит стран Латинской Америки, выделив многомиллиардный кредит и пообещав защиту.

Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпин

Китай бросает вызов США в Латинской Америке

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин собрал в Пекине саммит стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Несмотря на то, что это была встреча на уровне министров иностранных дел, приехали президенты Бразилии, Колумбии и Чили.

Си объявил об открытии партнерам кредитных линий на сумму 66 млрд юаней (9,2 млрд долларов). И именно в юанях, а не в долларах — с целью интернационализации китайской валюты и снижении зависимости от западной финансовой системы. На саммите также было объявлено о введении безвизового режима для граждан пяти стран Латинской Америки, пока не конкретизированных.

"Столкнувшись с нынешней волной геополитической и блоковой конфронтации, ростом односторонних действий и протекционизма, Китай хочет объединить усилия с Латинской Америкой", — сказал Си.

Это есть прямой вызов США с работой в их зоне влияния, причём не просто в торговле, но и в инфраструктурных проектах, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, цифровой экономике и энергетике, в области образования, политических программ и борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Китай таким образом диверсифицирует свой доступ к стратегическим ресурсам, а страны Латинской Америки стремятся диверсифицировать свои экономики и безопасность, находящиеся в зависимости от северного соседа.

Колумбия и Чили дистанцируются от США

Президент Колумбии Густаво Петро выступил за дипломатию, "свободную от авторитаризма и империализма" и выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса в диалоге с США по тарифам и миграции. Петро объявил, что подпишет "письмо о намерениях" присоединиться к инициативе "Один пояс, один путь".

Президент Чили Габриэль Борич заявил на саммите, что его страна должна совершить "качественный скачок" в своих экономических отношениях с Китаем. Борич также раскритиковал тарифную войну США, и противопоставил её духу "сотрудничества" и "диалога", который, по его словам, царит на саммите Китай-СЕЛАК. Он подчеркнул свою заинтересованность в привлечении китайских инвестиций в стратегические секторы, такие как добыча лития и высокие технологии. А ведь эти две страны — Чили и Колумбия, были всегда безусловными союзниками США.

Что касается президента Бразилии то президент Луис Инасиу Лула да Силва в рамках визита обеспечил своей стране более 4,5 млрд долл. китайских инвестиций (помимо общей кредитной линии) в такие сектора, как возобновляемые источники энергии, инфраструктура и технологии.

Аргентина стала на форуме изгоем

Единственной "белой вороной" стала Аргентина, которая не прислала своего министра и не подписала итоговую декларацию. Президент Хавьер Милей позиционирует себя близким другом США и дистанцируется публично от Китая, хотя это его важный торговый партнёр. И это лишний раз подчёркивает накал политических страстей.

Форум стал не просто дипломатической встречей, а подтвердил растущую значимость Китая как структурного партнера для многих стран региона. США будут продолжать играть важную роль в новом многополярном мировом порядке, но уже не будут силой, навязывающей свою волю другим. Было бы неразумно со стороны стран Латинской Америки упустить возможность наконец-то добиться справедливого отношения со стороны США. Ставка на Китай предоставляет такую ​​возможность.

СELAC был создан в декабре 2011 года и объединяет 33 страны обеих Америк (без США и Канады). Пять стран — Чили, Перу, Коста-Рика, Эквадор и Никарагуа подписали двустороннее соглашение о свободной торговле с Китаем. Китай реализовал более 200 инфраструктурных проектов и создал более миллиона рабочих мест в регионе.

В период с 2000 по 2024 год объем двусторонней торговли между КНР и СЕLAC вырос с 12 млрд долларов до более чем 500 млрд.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы чили китай колумбия си цзиньпин густаво петро
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