Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги

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Трамп поехал на Ближний Восток заключать сделки с руководством стран Персидского залива, которые в обмен на свои деньги потребуют от него политических шагов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/33971295103/ by The White House is licensed under Office of the President of the United States Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман

Страны Персидского Залива будут много покупать у США и поддержат инвестициями

Турне президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива началось в Саудовской Аравии и также включает посещение Катара и ОАЭ. Это первый международный визит Трампа во второй каденции. Главный интерес — меркантильный, что свойственно президенту. Он хочет побудить Саудовскую Аравию и других увеличить инвестиции в США (называется сумма в триллион долларов от Саудовской Аравии). Это "немного", учитывая, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и пяти её региональных партнёров намерено довести к 2030 году до 18 трлн долларов.

Страны Персидского залива уже вложили значительные средства в американскую экономику. Теперь ей надо больше в условиях внутренних проблем — роста долга и дефицита бюджета.

И шейхи идут навстречу пожеланиям Трампа. В марте 2025 года ОАЭ представили инвестиционный план стоимостью 1,4 трлн долларов по расширению своего экономического присутствия в США в течение последующих десяти лет. Инициатива поддерживается крупными организациями Эмиратов, такими как ADQ, Group 42, EGA, ADNOC/XRG и MGX, и фокусируется на инфраструктуре ИИ, полупроводниках, энергетике.

В феврале Саудовская Аравия взяла на себя обязательство выделить 40 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта (ИИ) в рамках своей программы Vision 2030 с участием американцев. В телефонном разговоре в январе 2025 года Мухаммед бен Салман пообещал выделить 600 млрд долларов для инвестиций в экономику США, детали, вероятно, буду скоро ясны.

В апреле Катар заключил сделку на сумму 5,5 млрд долларов с Trump Organization по строительству роскошного курорта и около 2,2 млрд долларов в разработку ИИ. Qatar Airways вскоре подпишет сделку на покупку 100 самолётов Boeing.

Также шейхи будут покупать оружие у США. Во время визита заключено соглашение о покупке оружия Саудовской Аравией на сумму 143 млрд долларов. Руководители Lockheed Martin, Boeing и RTX сопровождают Трампа в турне. Катар уже подписал контракт на 2 млрд долларов на поставку ракет Hellfire и беспилотников MQ-9B Reaper. ОАЭ, которые хотели купить F-35 во время первого срока Трампа, но отказались во время каденции Байдена, вероятно, теперь их купят.

А что взамен? Не только же фотографии на память

Возникает вопрос, а что взамен на такие выгодные контакты. Страны Персидского залива готовы инвестировать и покупать, но их интересуют не только фотографии на память, им нужны изменения в политике, стратегическая ясность.

Первое, что напрашивается, — это снятие санкций с джихаддисткого правительства Сирии, которое для руководств стран Персидского залива вовсе не является террористическим, каким — для США. Боевик Джулани, теперь президент Ахмет Шараа, до сих пор находится в розыске в США как лидер Аль-Каиды*. Но Трамп уже объявил о снятии санкций с Дамаска. Сирия важна шейхам для интеграции в логистические проекты, она занимает стратегическое положение, имеет плодородные земли, минеральные и водные ресурсы, промышленную базу, квалифицированных рабочих. Интересно, что Катар и Саудовская Аравия взяли на себя обязательство погасить долги Сирии перед Всемирным банком.

Второе — иранский вопрос, шейхи не хотят оказаться между молотом и наковальней в случае войны Ирана с Израилем. Трамп пойдёт им навстречу, снизив давление на Иран по его ядерной программе и стреножив амбиции Израиля по эскалации ситуации, не исключено, что и в Сирии.

Третье — решение йеменского вопроса, который тормозит тоговлю через Суэцкий канал. Трамп уже пошёл навстречу, свернув операцию против хуситов.

Четвёртое — урегулирование ситуации в Газе и Ливане (Хезболла). Власти Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ также попытаются убедить Трампа в том, что Израилю надо сворачивать там военные действия, и дать им возможность расширить гуманитарную помощь Газе. Все арабские правительства обеспокоены тем, что бесконечная война в регионе радикализирует их население.

Китай и цена на нефть. Уступят ли Трампу шейхи?

Отдельно будут стоять вопросы о сворачивании связей арабов с Китаем и удержании цены на нефть на низком уровне. Однако страны Персидского залива обеспокоены влиянием трамповских тарифов на мировой спрос и стабильность энергетического рынка. И любые обязательства Саудовской Аравии будут носить символический характер, если цена на нефть будет падать. Китай же — вне конкуренции, это главный получатель на сегодня арабских инвестиций. Положительно упомянутые вопросы будут решены, только если Трамп пойдёт на такие шаги, как признание государственности Палестины, вывод войск из Газы и, возможно, даже согласие на пребывание ХАМАС в Газе. Однако это маловероятные сценарии.

*- террористическая организация, запрещена в РФ.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Арабские государства Персидского залива (араб. دول الخليج العربية‎) — группа государств, расположенных на берегах Персидского залива в регионе Ближнего Востока. В эту группу входят шесть стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны также известны как страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданного в 1981 году.

