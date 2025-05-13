Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией

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В Турции объявила о самороспуске Рабочая партия Курдистана (РПК). Востоковед Икбаль Дюрре прокомментировал Pravda.Ru причины и последствия этого решения.

Фото: flickr.com / Курдские бойцы YPG by Kurdishstruggle, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Антар в ноябре 2015 г.

Эксперт считает, что у курдского движения есть другие опоры, которые не отступают от идеи создания курдской государственности. Например, иракские курды, у которых уже есть автономия в рамках Ирака. Они провели ранее референдум о независимости с положительным результатом и по сей день заявляют, что у них главная цель — независимость.

"РПК отказалась от построения курдской государственности, но это не значит, что другие тоже так думают", — сказал эксперт.

По его словам, у партии 48 лет назад, в момент её появления, была цель создания независимого Курдистана, но уже более 20 лет назад она "отказалась от этого идеологически" и сделала ставку на политические методы борьбы. Поэтому теперь обвинять РПК в предательстве курдской мечты неправильно.

Икбаль Дюрре уточнил, что причинами решения РПК являются военные поражения против турецкой армии и усталость населения.

"Турецкая армия с ними (курдами) на территории Турции очень активно и успешно боролась, и не было смысла дальше продолжать вооружённую борьбу. Да и народ устал", — сказал политолог.

По его словам, "перевод борьбы в легальную плоскость", это хорошая новость не только для курдов, но и для Турции тоже, потому что война с РПК отнимала много сил и энергии у турецкого государства.

"Теперь у Турции будет больше возможностей в экономическом плане и в плане регионального развития. Я думаю, что это положительный шаг, что вооружённый конфликт заканчивается, в этом ничего плохого нет. Так и должно быть. У курдов достаточно ресурсов, чтобы вести в дальнейшем политическую борьбу без оружия", — подчеркнул эксперт.

Отметив, что сирийские курды начали переговоры о получении автономии с новыми властями в Дамаске, например, о праве на образование на родном языке, востоковед подчеркнул, что этот процесс идёт хорошо, а экс-президент Башар Асад не шёл на подобные переговоры и это была его недоработка.

По мнению эксперта, Россия потеряла позиции в Сирии, и ей труднее будет вести дела на Ближнем Востоке. Восстановление позиций будет зависеть от того, как завершится спецоперация на Украине, и от переговоров с Вашингтоном, потому что "это в одной как бы корзине".

"Мне кажется, что это, так или иначе, обсуждается", — завершил Икбаль Дюрре.

РПК была создана в 1978 году и многие десятилетия вела вооружённую борьбу за национальные права курдов в Турции, а также за создание курдской национально-территориальной автономии.

В апреле проправительственная газета Türkiye сообщала, что процесс разоружения партии может начаться в июне и идут организационные приготовления, в частности определяются пункты сдачи оружия и согласовывается порядок самого разоружения. При этом власти исключили возможность помилования лидера партии Абуллы Оджалана в случае роспуска группировки. Вооружённое противостояние между РПК и турецкими властями началось в 1984 году и перешло в острую фазу снова в 2015 году.

Уточнения

Рабо́чая па́ртия Курдиста́на (РПК) — курдская военно-политическая организация, существовавшая с 27 ноября 1978 года по 12 мая 2025 года. РПК вела партизанскую войну против Турции с 1984 по 1993 год за независимое курдское государство, с 1993 до 2025 года — за создание национально-территориальной автономии в составе Турции на основе демократического конфедерализма.







Регио́н Курдиста́н (также Ю́жный (Ира́кский) Курдиста́н- де-юре автономная республика в составе Ирака, де-факто независимое государство на Ближнем Востоке со столицей в городе Эрбиль.



