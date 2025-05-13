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Любовь Степушова

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план?

4:36
Мир » Азия » Ближний Восток

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и переходе к демократическим формам борьбы. Вопросов по этому поводу больше, чем ответов.

Курдские бойцы на передовой в Ракке
Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR
Курдские бойцы на передовой в Ракке

Причины разоружения турецких курдов

XII съезд Рабочей партии Курдистана (РПК) объявил о разоружении и роспуске. Съезд проходил с онлайн-участием лидера партии Абдуллы Оджалана, который вещал из тюрьмы на острове Имралы. И уже одно это наводит на мысль о том, что многие курды обвинят РПК в предательстве идеи и борьбы за курдскую государственность.

27 февраля 2025 года было опубликовано обращение Оджалана под названием "Призыв к миру и демократическому обществу". В нём он призвал РПК созвать съезд, на котором принять решение сложить оружие и перейти к демократическим формам борьбы.

Напомним, что Оджалан и Масуд Барзини (лидер иракских курдов) в 1991 году пообещали своему народу создание Великого Курдистана.

Главная версия случившегося ныне говорит о том, что амбициозные планы на время оставлены, чтобы обеспечить признание Турцией сирийского курдского самопровозглашённого государства Рожава по иракскому примеру (автономия курдов в Ираке создана после агрессии США). Если Турция на это согласна, то процесс, вероятно, будет запущен, так как в Дамаске сейчас заседает лояльное Анкаре правительство. Но больше культурной автономии сирийские курды вряд ли что-то получат.

Турецкие националисты своего слова не сказали

Сопротивление процессу будет в самой Турции. Главный вопрос, который сейчас муссируют турецкие националисты: если РПК объявила о роспуске, под каким предлогом мы будем бороться против её вооружённых формирований в Сирии? И как теперь просить Европу о выдаче бежавших туда "курдских сепаратистов"? В Турции годами формировалось общественное мнение, которое ненавидит "сепаратистских" курдов, и населению будет непросто принять тот факт, что "террористы" теперь будут иметь политические права и заседать в парламенте.

Турецкий политический деятель курдского происхождения Селахаттин Демирташ однажды сказал, что сепаратистами являются не курды, а турецкие националисты, которые сами разделяют страну, пытаясь отрицать права курдов и даже их существование. Поэтому в Турции политическая улица будет требовать роспуска всех организаций курдов, а их насчитывается около пяти-шести.

Сложит ли оружия Кандиль?

Самое воинственная из курдских объединений — это партизаны Народных сил обороны (НСО, вооружённое крыло РПК), численность которых составляет около 6 тыс. человек. Допустит ли Турция их возвращение в свои дома по амнистии или они сдадутся и пополнят тюрьмы, где отбывают заключение 23 тыс. членов РПК?

Большинство из этих бойцов скрывается на базах в Кандиле — гористой местности на северо-западе Иракского Курдистана. Какова его роль в ликвидации НСО? Спонсируются партизаны не только за счёт курдов, в том числе в диаспоре, но и за счёт Европы и США.

Вероятно, США выходят из курдского проекта, тогда ясно, почему наблюдается такой триумф Анкары. Но кто поможет подхватить курдское знамя? Иран? Когда-то он был спонсором, но не сейчас. 

Представляется всё же, что мирный процесс пойдёт, если только он будет не только ради выживания Рожавы (как достигнутого компромисса), но и ради автономии для курдов в самой Турции (примерно 20 млн чел).  Но какие договорённости достигнуты на этот счёт, в том числе с США, пока не видно.

Одним из других вероятных сценариев является создание новых вооружённых сил курдов под новым руководством: реорганизация в более агрессивную и по-настоящему сепаратистскую организацию. Была такая организация "Соколы свободы Курдистана", созданная в 2004 году для действий в чрезвычайной ситуации.

Курдов подводит разобщение. Не существует такой курдской организации, которая бы не воевала когда-либо с другой. Партизанщина с одной стороны практически неистребима, а с другой — легко загоняется в горы и контролируется через предателей и деньги...

Уточнения

Демократи́ческая автоно́мная администра́ция се́веро-восто́чной Си́рииРожа́ва  — частично признанный самопровозглашённый де-факто независимый конфедеративный автономный курдский регион на севере и северо-востоке Сирии.
 

Рабо́чая па́ртия Курдиста́на (РПК) - курдская военно-политическая организация, существовавшая с 27 ноября 1978 года по 12 мая 2025 года. РПК вела партизанскую войну против Турции с 1984 по 1993 год за независимое курдское государство, с 1993 до 2025 года — за создание национально-территориальной автономии в составе Турции на основе демократического конфедерализма.
Р

Си́рия (араб. سُورِيَا‎ [suː.ri.jaː], официально — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сирия курды турция масуд барзани иракский курдистан
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