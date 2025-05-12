Нарколог Шуров оценил возожность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ

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Нарколог Василий Шуров проанализировал вирусное видео и считает, что Макрон, Мерц и Стармер "спалились", достав "ложечку с пакетиком" для употребления веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

Руководители Франции, Германии и Великобритании — Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер — были сняты на видео по возвращении из Киева на поезде. Они болтают и смеются, но, заметив съемку, усаживаются за стол. Видно, как Макрон с нервной улыбкой медленно берёт со стола белый конвертик и кладёт его в карман. В этот момент Мерц торопливо прикрывает что-то рукой на столе.

"Пакетик с белым порошком на столе. Макрон быстро кладёт его в карман, Мерц прячет ложку. Никаких объяснений", — пишет в соцсети Х* радиоведущий Алекс Джонс.

Он считает, что "все трое выглядят совершенно чокнутыми" и ссылается на Владимира Зеленского, назвав его "известным любителем кокаина".

Официальный аккаунт французского президента в Х* утверждает, что это фейковые новости, которые "распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны".

Посмотрев видео, врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров в комментарии для Pravda. Ru, определил, что очень сильное смущение, эмоциональная взвинченность и резкое сокрытие улик говорит о том, что люди приняли вещества. По его словам, металлический предмет, который скрывает Мерц "сильно напоминает" ложечку для кокаина — одна сторона которой служит для измельчения, на другом конце — мини-ложка.

Эксперт отметил, что для употребляющих наркотики свойственна слишком сильная эмоциональность и напомнил, как Макрон прощался с Зеленским - целовались, обнимались и "прямо отлипнуть друг от друга не могли". По его словам, употребление психостимуляторов, кокаина — это один из признаков высокого статуса в западной богеме.

Василий Шуров напомнил о скандалах, которые случайно были разоблачены в прессе в этой связи. Это "закрытые вечеринки во время коронавируса у Бориса Джонсона и у Эпштейна на островах, где принц Эндрю развлекался с несовершеннолетними и веществами". По мнению нарколога, Зеленский — наркоман по внешним признакам.

"Зрачки расширены, как правило, глаза чуть-чуть навыкате, блестят, активная жестикуляция, активная речь. Такой человек очень подвижный, активный непонятно, с чего. Энерджайзер. А когда действие заканчивается, там всё идёт наоборот: паранойя, замедленность, человек не может взгляд сфокусировать", — описал нарколог зависимого наркомана.

Если это политик, то опасность для общества заключается в снижении самокритики, наркозависимому кажется, что он "суперклассно и суперумно выглядит, что бы он ни говорил и ни делал":

"Потому что ты в эйфории, у тебя режим бога, ты самый лучший — и вперёд".

Эксперт привёл слова российского президента Владимира Путина о том, что Украиной управляет "шайка наркоманов и неонацистов". Видео, по словам эксперта, разоблачает, что многие западные политики тоже являются наркоманами и неонацистами, и с ними "очень сложно разговаривать".

"Два взрослых дяди договорятся — из США и из России, их (с видео) просто как поганых наркоманов заставят выполнять. Их мнение никто не будет учитывать", — сказал Василий Шуров.

Добавим, что если смотреть скандинавские, французские телесериалы, то извращения и наркотики — это там обычные явления, они считаются "выбором образа жизни". Рыба гниёт с головы — поэтому в том, что увидели журналисты, нет для глобалистов ничего зазорного. Для остального мира — это сигнал о близком финале западной цивилизации. Главное, чтобы нас она за собой не утащила, поэтому Украину наркоманам отдавать нельзя.

* бывший "Твиттер", в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Кокаи́н — алкалоид тропанового ряда, метиловый сложный эфир бензоилэкгонина, широко распространённый наркотик.



Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

