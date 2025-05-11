Путин вывинул план по принуждению Украины к миру.Почему в Стамбуле?

4:00 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Заявление Путина по возвращению переговоров с Украиной в Стамбул сделано с позиции силы и выглядит как принуждение к миру.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин ожидаемо не принял выдвинутый противником план по прекращению огня и установлению 30-ти дневного перемирия в зоне СВО.

В выступлении перед журналистами в ночь на 11 мая он его проигнорировал, жёстко указав на то, что ВСУ тотально и постоянно нарушали все предыдущие перемирия — пасхальное, на дни празднования победы над нацизмом, а также ранее принятый по предложению США 30-ти дневный мораторий на взаимные удары по энергетике. Поэтому, очевидно, что доверия к предложениям Киева нет. Путин называл вещи своими именами — определяя конфликт как война, а не СВО.

Президент предложил киевскому режиму вернуться к прямым мирным переговорам, прерванным им в конце 2022 года в Стамбуле, без предварительных условий и посредников.

Путин подчеркнул, что нужен устойчивый мир, а не перемирие. И это ясно любому не только на примере этого конфликта, но и всех других. Перемирия в Газе, в индо-пакистанском конфликте рушатся как карточные домики, будучи едва объявленными, потому что нет консенсуса по главным конфронтационным вопросам. Для РФ — это денацификация и демилитаризация Украины, отказ НАТО от её услуг, прекращение помощи нацистам и возвращение русского мира на Украину, которая уже никогда не будет в рамках 1991 года.

Выбор Стамбула — это как преступника привести к месту преступления, чтобы он дал показания и раскаялся. Но на этот раз наказание будет строже. Откажутся, и тогда уже будет капитуляция в Киеве. Ещё Стамбул — это протянутая рука президенту Турции Реджепу Эрдогану, от которого много что зависит в Черноморском регионе. Телеканал Haber на главной странице опубликовал новость с заголовком "Турция — центр примирения, переговоры пройдут тут", снабдив ее фотографией пожимающих руки Путина и Эрдогана. Что же, в том что Восток дело тонкое, Путин прекрасно разбирается.

Предложение Кремля принято не будет, потому мир не в интересах кураторов Украины. Им нужно прекращение огня, наступления ВС РФ, чтобы собраться с мыслями и сохранить себя, а также ресурсы Украины, которые Россия им не позволит оставить, когда победит. Но капитуляция нацизма безусловно будет, и временщики в Европе отползут в свои норы, научившись уважать Россию. Участь же Зеленского другая — его проклянут миллионы людей.

Этот сценарий должен быть считан на Западе, потому что сейчас страны НАТО не в состоянии воевать с Россией, производя вместе в четыре раза меньше снарядов и не имея опыта современной войны. Им противостоит хорошо обученная российская армия, помощь которой оказывают многие верные союзники, начиная от Китая и КНДР, заканчивая антиимпериалистами на всех континентах. Африка, например, последовательно лишает западников своих ресурсов в пользу РФ и Китая, не случайно страны континента были широко представлены на празднике Победы.

Речь идёт не только о потерянных промышленных мощностях, но и о потерянных финансовых возможностях. Из крупнейших стран НАТО только у Германии отношение долга к ВВП ниже 100%. Нет также ощущения готовности воевать, иначе экономика давно бы была мобилизована. Идут только риторические угрозы и демонизация РФ, что есть к ней неуважение.

СВО продолжается до достижения целей — это главный вывод из выступления Путина.