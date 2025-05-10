Визит Си в Москву испугал Запад, в Киеве попробовали ответить ультиматумом

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на День Победы породил много домыслов о том, что на этот раз задумали Россия и Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпинь и Владимир Путин

РФ и Китай имеют план по управлению глобальными процессами

Ходили слухи, что в ходе Олимпиады в Пекине президенты РФ и Китая обговорили СВО на Украине, и Владимир Путин получил от Си Цзиньпина уверения в помощи. Во всяком случае, администрация Байдена предупредила Си 2 февраля 2022 года, что если он поможет России избежать западных санкций за "вторжение на Украину", то будут последствия. Но всего через день после этого Москва и Пекин ответили объявлением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое делало акцент на более тесном политическом, экономическом и военном сотрудничестве.

Спустя три года после начала СВО этот союз окреп, объединенный противостоянием западной наглости, а не просто как "брак по расчёту". Китайский лидер провёл на праздновании Дня Победы в Москве 4 дня — это беспрецедентный срок, говорящий о том, что было много тем для обсуждения. Си заявил, как цитирует "Синьхуа", что Китай и Россия должны "сохранять стратегическую решимость и координацию", и что никакая сила не может помешать им "консолидировать основу давних отношений" и "вносить вклад в продвижение глобального управления".

Путин ответил, что готов поддерживать тесную стратегическую связь с Си, совместно реагировать на вызовы сложной международной обстановки, защищать общие интересы и содействовать развитию более справедливого, демократического и многополярного мира.

Практическая польза есть у обеих стран

По итогам переговоров заключены около 20 соглашений во всех областях сотрудничества. Будут продолжены и расширены закупки российских энергоносителей, что позволит РФ пополнять бюджет и вести СВО. А на фоне грозящей Китаю тарифной, а то и "горячей войны", эти поставки по неконтролируемой Западом логистике и через такую же банковскую систему выглядят как спасение Китая.

Китай также будет продолжать поставлять электронные компоненты, машины и потребительские товары в Россию в обход санкций, а Россия предоставит Китаю доступ к передовым системам вооружения и опыту ведения современной войны. Торговля между двумя странами достигла рекордных показателей, превышающих 240 миллиардов долларов в год, намечено довести её до 300 млрд к 2030 году.

НАТО не выдержит союза РФ и Китая

Это углубляющееся политическое и экономическое сотрудничество грозит растянуть ресурсы и внимание США и НАТО одновременно на европейском и индо-тихоокеанском театрах военных действий. Потенциал скоординированных действий Москвы и Пекина в кризисных ситуациях — будь то на Украине, Тайване или где-либо ещё, представляет собой сложную проблему для охранителей западного мирового порядка.

Россия и Китай будут оспаривать западные правовые нормы и институты, развивая собственные, одновременно продвигая альтернативные модели управления глобальными процессами и пути развития мира. Для Запада эта стратегическая перестройка требует срочного ответа, чтобы не остаться "у разбитого корыта".

Такая попытка сделана в Киеве. Одновременно с парадом в Москве там прошёл саммит — Владимир Зеленский собрал руководство Франции, Германии, Британии, Польши. России выдвинут ультиматум: или 30-ти дневное перемирие, или будут последствия, в том числе от США. Экс-президент США Джо Байден, как сказано выше, предупреждал об этом же, но "последствия" случились у него.