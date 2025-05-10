Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского

4:11
Мир

Бывший президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обозначил готовность Киева к прямым переговорам с Россией — впервые за долгое время.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Однако ключевое условие, выдвинутое Киевом, делает эту инициативу пока скорее заявлением намерений, чем реальным шагом к диалогу.

Хитрые манёвры

Как сообщает издание Axios, речь идёт о возможности начала переговоров при соблюдении 30-дневного режима прекращения огня. Идея прозвучала во время переговоров Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что Киев и союзники готовы к "полному и безоговорочному прекращению огня" — на суше, в воздухе и на море. Старт перемирия предлагается с 12 мая, при обязательном международном контроле, который, по сообщениям, могут обеспечить США.

Такая инициатива выглядит как дипломатический манёвр: с одной стороны — демонстрация миролюбия, с другой — выдвижение условий, которые трудно выполнимы на практике, особенно в условиях продолжающихся поставок западного оружия Украине. Неудивительно, что Кремль отреагировал сдержанно: в Москве напомнили, что именно Киев юридически запретил себе вести переговоры с Владимиром Путиным, и что любое перемирие возможно только при прекращении военной поддержки со стороны Запада.

Жесты фокусника

Интересно, что тут же день Зеленский жёстко раскритиковал идею создания демилитаризованной зоны — как возможного компромисса. По его словам, таких предложений официально не поступало, а сама идея "нежизнеспособна".

"Сегодня все ищут, какой ещё эксперимент с нами провести", — жалостливо заявил он, комментируя инициативу спецпосланника США Кита Келлога.

Всё это может говорить о попытке Украины вернуть себе инициативу в международной повестке. Снижение внимания к конфликту, рост усталости у западных союзников и неопределённость в преддверии выборов в США — всё это требует от Киева новых шагов. Готовность к диалогу — сигнал именно туда, в Вашингтон и Брюссель, а не столько в сторону Москвы.

Тем не менее, пока остаётся открытым главный вопрос: будет ли Украина готова не только к заявлению о переговорах, но и к снятию законодательного запрета на них? Без этого любые инициативы остаются политическими жестами. А в условиях отсутствия доверия и продолжающейся поддержки ВСУ со стороны НАТО, даже 30-дневное перемирие выглядит маловероятным.

Историческая параллель: перемирие как политический инструмент

В истории XX века подобные попытки "перемирий ради переговоров" не раз использовались как тактический приём — не всегда с целью достижения мира, а чаще для выигрыша времени или изменения международной повестки.

Один из ярких примеров — перемирие в Корее в 1953 году, которое завершило активную фазу боевых действий, но не привело к подписанию мирного договора и формальному завершению войны. Стороны остались по разные стороны демилитаризованной зоны — ситуация, отдалённо напоминающая предложения, звучащие сегодня.

Другой пример — переговоры в Париже по Вьетнаму, где перемирие также стало частью дипломатического давления и инструментом политической игры между сверхдержавами. В обоих случаях договорённости о прекращении огня сопровождались глубокой недоверием, скрытым продолжением поддержки сторон и расчётами на выгодное перераспределение политических позиций.

Вывод

Таким образом, история показывает: перемирие, предложенное как условие для диалога, само по себе не гарантирует мира — оно часто становится лишь очередной ареной для борьбы за инициативу и легитимность. И то, что происходит сейчас между Киевом, Москвой и Западом, вполне укладывается в эту традиционную логику конфликта эпохи геополитических противостояний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин владимир зеленский
Новости Все >
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк
Вкуснейшие мидии, волшебные пейзажи и вода, сияющая ярче звёзд: уникальные моменты, которые нельзя пропустить на Капри
Старый дух в новой оболочке: Toyota вернула культовую Corolla FX
Опасное соседство на грядке: какие растения сводят урожай капусты на нет
Тайны Балатонфюреда: 4 популярных мифа, в которые пора перестать верить
Одна хитрость — и ванная будто из дорогого отеля: делимся идеей
Spiegel: Германия засекретит поставки оружия Украине
Сейчас читают
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк
Вкуснейшие мидии, волшебные пейзажи и вода, сияющая ярче звёзд: уникальные моменты, которые нельзя пропустить на Капри
Старый дух в новой оболочке: Toyota вернула культовую Corolla FX
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского
Опасное соседство на грядке: какие растения сводят урожай капусты на нет
Тайны Балатонфюреда: 4 популярных мифа, в которые пора перестать верить
Одна хитрость — и ванная будто из дорогого отеля: делимся идеей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.