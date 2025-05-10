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Игорь Буккер

Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету

Мир » Европа » Евросоюз

Фридрих Мерц официально стал канцлером Германии, но его путь к власти оказался куда менее уверенным, чем предполагалось. В день голосования за его кандидатуру в Бундестаге разыгралась настоящая политическая драма, которая поставила под сомнение устойчивость будущего правительства ещё до его формирования.

Фридрих Мерц, канцлер Германии
Фото: commons.wikimedia by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц, канцлер Германии

Первый провал

В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов при необходимых 316, несмотря на формально надёжное большинство в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Это стало первым случаем в истории ФРГ, когда кандидат на пост канцлера проиграл голосование.

Источником проблемы стало, по всей видимости, внутреннее недоверие в самой коалиции. Голосование было тайным, и Мерц, вероятно, никогда не узнает, кто именно проголосовал против него.

Сразу после поражения было назначено повторное голосование. Уже во втором туре он получил 325 голосов — достаточно для утверждения. Однако тень сомнения уже пала на его политическое будущее.

Внутренние враги

Политологи и наблюдатели называют как минимум четыре группы, которые могли сыграть ключевую роль в провале первого тура.

  1. Фискальные ястребы ХДС/ХСС — недовольные тем, что Мерц, несмотря на свои обещания сбалансированного бюджета, выступил за смягчение долговых ограничений ради увеличения оборонных и инфраструктурных расходов.
  2. Разочарованные карьеристы — члены ХДС/ХСС, не получившие министерские портфели, возможно, решили выразить протест таким образом.
  3. Скептики из СДПГ — некоторые социал-демократы не одобрили состав нового кабинета или остались без позиций, на которые рассчитывали.
  4. Левые критики коалиции — представители левого крыла СДПГ возмущены тем, что Мерц ранее поддержал предложения крайне правой АдГ по миграционной политике, что воспринимается как предательство принципов.

Символическая слабость

Хотя правительство формально было утверждено и министры начали работу, эпизод с голосованием стал символом потенциальной нестабильности. Эксперты отмечают, что основная угроза — не в конкретных шести утерянных голосах, а в том, насколько шатким оказалось доверие внутри коалиции.

Сам Мерц публично постарался представить инцидент как "фальстарт", однако в кулуарах звучат тревожные оценки. Новое правительство позиционировалось как более сплочённое по сравнению с предыдущей трёхпартийной коалицией, которая развалилась из-за конфликтов по бюджетной политике. Однако эти амбиции были подорваны уже в первый день.

Европейский контекст

Для Мерца, который рассчитывал усилить лидерство Германии в ЕС, инцидент также стал ударом по международной репутации. Его слабые позиции в опросах и без того вызывали тревогу, а теперь каждый следующий шаг будет рассматриваться через призму этого неудачного старта.

Многие в оппозиции, особенно в АдГ, воспринимают случившееся как сигнал слабости традиционных партий. Если Мерц не сможет быстро стабилизировать ситуацию, это придаст правым дополнительный импульс.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия, основанная в 2013 году. По итогам выборов 23 февраля 2025 года занимает 152 места в бундестаге.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз германия
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