Си Цзиньпин в Москве. Почему истерит и визжит Запад?

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вызвал дикий резонанс в западных СМИ: от недоумения до тревоги.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

А почему же Запад так остро отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию? Особенно активно ситуацию комментируют аналитики Bloomberg, акцентируя внимание не столько на текущих событиях, сколько на самом факте укрепления связей между Китаем и Россией.

Визг и истерики

Если атаки дронов на Москву и временные отключения мобильной связи в ряде районов освещаются в западной прессе с долей иронии, то встреча лидеров двух стран вызывает гораздо более эмоциональную реакцию. Эксперты отмечают, что для многих западных обозревателей сближение Пекина и Москвы стало неприятным сюрпризом — несмотря на то, что сам Запад ранее ввёл тарифные и политические ограничения в отношении Китая, способствуя таким образом переориентации Пекина.

По мнению некоторых аналитиков, Китай до последнего момента сохранял осторожность в отношениях с Россией, опасаясь вторичных санкций и негативного влияния на свою международную репутацию. В частности, Пекин неохотно поддерживал российские финансовые инструменты и не торопился расширять сотрудничество в оборонной сфере. Однако после усиления давления со стороны США, включая новые торговые ограничения, вектор круто изменился.

Россия, продолжающая активные боевые действия и противостоящая, как утверждается, целому блоку западных стран, теперь рассматривается Китаем как стратегически важный партнёр. Примечательно, что китайские военнослужащие приняли участие в военном параде на Красной площади, став крупнейшим иностранным контингентом на мероприятии.

Особое внимание западные издания также уделяют теме Тайваня. На фоне развития российско-китайского диалога ситуация вокруг острова вновь становится предметом обеспокоенности, особенно в контексте возможного усиления координации между Москвой и Пекином по ключевым вопросам международной политики.

На экономическом направлении наблюдается рост сотрудничества, в том числе и в энергетике. Китай увеличивает закупки российского сжиженного природного газа, особенно на фоне введённых США тарифов. Это подтверждают недавние заявления представителей КНР, согласно которым Пекин намерен активнее использовать альтернативные каналы расчётов вне долларовой системы.

Вывод

С учётом вышесказанного, реакция западных СМИ выглядит объяснимой: усиливающееся партнёрство между Россией и Китаем. как говорится, к бабке не ходи, способно изменить расстановку сил в мире, ослабив влияние традиционных центров силы. Как считают многие наблюдатели, именно это вызывает обеспокоенность и эмоциональные оценки в ряде западных публикаций. Ну и США, конечно, взволнованы...