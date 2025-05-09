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Дмитрий Плотников

Алиев не приедет на Парад Победы: символическая дистанция Баку от Москвы

2:45
Мир

Накануне 8 мая, в Москве принимали долгожданных гостей.

Ильхам Алиев
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ильхам Алиев

Российский президент Владимир Путин на приеме в Кремле подменял тост за победу и за приехавших на празднование в российскую столицу многочисленных иностранных друзей.

Си Цзиньпин, Александр Вучич, Николас Мадуро, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, а также другие гости прослушали песню "С чего начинается Родина".

А перед мероприятием от него отказался гость с Закавказья.

Демарш Алиева

Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева не участвовать в Параде Победы 9 мая в Москве, посвящённом 80-летию окончания Великой Отечественной войны, стало заметным политическим сигналом. На фоне присутствия большинства лидеров постсоветского пространства отказ Баку воспринимается не как простая занятость, а как осознанный жест дистанцирования от общего кода исторической памяти, который десятилетиями объединял страны бывшего СССР.

Для России 9 Мая — не только памятная дата, но и важнейший элемент государственной идентичности и символ единства. Отказ Азербайджана от участия в юбилейных мероприятиях воспринимается в Москве как выражение внешнеполитической переориентации. Официально речь идёт о "многовекторности" и балансе интересов, но всё более очевидно сближение Баку с Турцией и тюркскими странами, в ущерб традиционному евразийскому вектору.

Куда движется Баку

После завершения карабахского конфликта Азербайджан ускорил движение в сторону новой архитектуры внешней политики. Турция в этой модели играет ключевую роль: как гаранта безопасности, экономического партнёра и проводника культурной идентичности. Россия, напротив, всё чаще воспринимается как ситуативный, а не стратегический союзник.

К бабке не ходи, признаками такого сдвига стали и внутренние изменения. В Азербайджане усилилось влияние Турции в гуманитарной сфере: от образовательных и религиозных инициатив до медиа. Одновременно наблюдается снижение российского присутствия — в частности, свернута работа филиала агентства "Спутник" и ограничена деятельность "Русского дома" в Баку.

Вывод

Таким образом, отказ Ильхама Алиева от участия в Параде Победы можно рассматривать как часть более широкой стратегии — отказа от роли "мостика" между Востоком и Западом в пользу чёткой интеграции в систему тюркской солидарности. Для Москвы это сигнал к пересмотру своих приоритетов и инструментов влияния в регионе.

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Российский президент Владимир Путин на приеме в Кремле
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы москва кремль си цзиньпин ильхам алиев парад победы владимир путин александр лукашенко
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