Токаев вернул в Казахстан военный парад по случаю Великой Победы и "Бессмертный полк"

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В Казахстане впервые при Токаеве прошёл военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Разрешён и аналог "Бессмертного полка".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Kalabaha1969, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Парад в Астане 2017 год

Астана провела военный парад в честь Великой Победы над нацизмом

В военном параде 7 мая в Астане по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне ( ВОВ) участвовали более 4-х тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов. В строю также прошли военнослужащие в форме времён ВОВ, и состоялся вынос боевых знамён частей, сформированных на территории Казахстана. Кроме того, на танке Т-34 провезли копию Знамени Победы, хранящуюся в музее Вооружённых сил.

На трибуне присутствовал Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев сказал во вступительном слове, что Казахстан чествует подвиги "предков, героически защищавших родную землю", и чтит "светлую память павших в боях за Отчизну". По его словам, на фронт были призваны более 1,2 млн казахстанцев, половина из которых героически погибла. Свыше 500 человек получили звание Героя Советского Союза — среди них Токаев назвал Талгата Бигельдинова, Маншук Маметову, Алию Молдагулову. Президент отметил, что тыл в Казахстане внёс весомую лепту в победу над фашизмом — "девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца".

Токаев объявил, что стране пройдет шествие "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"), посвященное фронтовикам — аналогичное "Бессмертному полку".

"Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы", — сказал президент по-русски.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает принятое решение о параде правильным.

"Как бы ни пытались клеветники и провокаторы опорочить память о войне, о фронтовом братстве, боевых и трудовых подвигах, народ Казахстана чтит и помнит своих героических предков и хранит их традиции", — отметил Ашимбаев в своём Telegram-канале.

Гражданское общество Казахстана добилось проведения "Бессмертного" полка"

Казахстанский блогер Анастасия Ахметова отметила в своём Telegram-канале "Атака", что в этом году любимый казахстанцами "Бессмертный полк” подвергся беспрецедентной информационной атаке. Распространялись фэйки, что некая организация будет "платить рублями", чтобы люди участвовали. А западные СМИ говорили, что шествие под запретом, а его возможные участники будут наказаны. Ахметова назвала "боязливыми" казахстанских чиновников, которые до последнего тянули с согласием на народное шествие. На самом деле, символы Великой Отечественной — гвардейская лента, флаг Победы, флаг СССР — не запрещены в Казахстане, отметила блогер, и призвала всех поучаствовать в шествии.

По её словам, гражданское общество Казахстана призывами в соцсетяк к руководству страны добилось возобновления "Бессмертного полка", пока известно, что в Алма-Ате. Запрет на проведение шествия в 2024 году был принят властями под предлогом того, что «в настоящее время ситуация в Казахстане в связи с весенними паводками не благоприятная».

Токаев будет наблюдать за казахстанским военным расчётом на параде в Москве

Последний парад в Астане посвящённый Великой Отечественной войне состоялся 7 мая 2018 года. И это было в годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. После парада в Астане казахстанские военнослужащие примут участие в торжественном шествии на Красной площади в Москве 9 мая в День Победы в составе 37 бойцов Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. За парадом с трибун будет наблюдать и Токаев.