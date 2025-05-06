Американист Васильев не исключил работу администрации Трампа на развал Канады

4:00 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Не исключено, что администрация Трампа работает на развал Канады и с этим связано заявление властей провинции Альберта о возможном отделении.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила 5 апреля в прямом эфире общения с населением, что проведёт референдум об отделении провинции от Канады в следующем году, если такая петиция наберёт необходимую поддержку в рамках кампании под названием "Альберта — следующая".

Смит высказалась через неделю после того, как либералы одержали четвёртую победу подряд на федеральных выборах в парламент. В Альберте были организованы митинги и подписаны петиции, пропагандирующие идею отделения от Канады или потенциального присоединения к Соединённым Штатам.

В комментарии для Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что дезинтеграционные процессы в Канаде усилились в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он хочет видеть Канаду 51-м штатом. По словам эксперта, западные консервативные провинции, которые ментально и экономически ориентированы на Тихоокеанский регион, "не поддерживают" восточные либеральные провинции Канады, которые ментально и экономически ориентированы на связи с Евросоюзом. И поскольку западные регионы богаты природными ресурсами, сепаратистские тенденции могут быть усилены, отметил эксперт.

Владимир Васильев не исключил целенаправленную работу администрации Трампа на развал Канады, поскольку целиком она никогда в США не вступит, а отдельные провинции — вполне возможно:

"Механизм, при котором вся Канада может вступить, просто по многим причинам исключён. Поэтому не исключено, что сегодня с подачи США внутри Канады накапливаются многие события, связанные с дезинтеграционными процессами".

Эксперт считает симптоматичной региональную перепланировку в США. Например, "Орегон хочет присоединиться к Айдахо". Поэтому "могут быть организованы такие региональные объединения, которые в условиях призрачности канадско-американской границы с течением времени переведут экономические связи в какую-то более политическую вещь".

"Если трампизм будет сравнительно долго находиться у власти и постоянно педалировать этот вопрос о 51-м штате, то в Канаде могут начаться достаточно серьёзные дезинтеграционные процессы. Пока же идёт проверка настроений, общественного мнения", — завершил Владимир Васильев.

Альберта — канадская провинция с населением около 5 млн человек, известна своими огромными запасами нефти и природного газа. Она добывает 84% сырой нефти и 61% природного газа Канады, а в 2024 году заняла второе место после Онтарио по вкладу в рост ВВП. ВВП на душу населения в Альберте также является самым высоким среди канадских провинций.

Опрос Института Ангуса Рейда показывает, что если бы референдум проводился завтра, то каждый четвёртый житель Альберты проголосовал бы за выход из Канады. Только 24% жителей Альберты считают, что остальная часть страны уважает их провинцию, что составляет менее половины среднего показателя по стране — 52%.

Конституция Канады не допускает одностороннего отделения. Закон предусматривает, что палата общин парламента определяет, демонстрирует ли референдум о независимости провинции "ясное выражение воли явного большинства". После определения этого провинциальное правительство может начать переговоры с федеральным правительством о внесении поправок в канадскую Конституцию, чтобы потенциально разрешить отделение.

Уточнения

Альбе́рта — одна из 10 провинций Канады. Столица — город Эдмонтон, самый крупный город — Калгари. Это также одна из двух канадских провинций, которые не имеют выхода к морю (другая — Саскачеван).



