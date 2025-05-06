Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая

Канадская провинция Альберта создаст комиссию для обсуждения будущего провинции в составе Канады и проведёт соответствующий референдум. Как далеко это зайдёт?
Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила 5 апреля в прямом эфире общения с населением, что проведёт референдум об отделении провинции от Канады в следующем году, если такая петиция в рамках онлайн-форума "Альберта — следующая" наберёт необходимую поддержку.
Смит высказалась через неделю после того, как либералы одержали четвёртую победу подряд на федеральных выборах. Были организованы митинги и подписаны петиции, пропагандирующие идею отделения от Канады или потенциального присоединения к Соединённым Штатам.
Альберта с населением около 5 млн человек известна своими огромными запасами нефти и природного газа. На долю Альберты в 2023 году пришлось 84% от общего объёма добычи сырой нефти и 61% от общего объёма добычи природного газа в Канаде, а в 2024 году провинция заняла второе место после Онтарио по вкладу в рост ВВП. ВВП на душу населения в Альберте также является самым высоким среди канадских провинций.
"Мир смотрит на нас так, будто мы сошли с ума, — сказала Смит. — Но у нас самые обильные и доступные природные ресурсы среди всех стран на Земле, и тем не менее мы продаём то, что производим только одному покупателю к югу от нас (США)".
Смит опубликовала обновлённый список требований к федералам, которые должно выполнить правительство меньшинства Марка Карни, чтобы "проявить уважение к жителям Альберты".
Эти рестрикции "враждебного федерального правительства" не позволят экономике провинции процветать, сказала Смит.
Также есть требования о создании провинциальной полиции, проведении референдума о выходе из Канадского пенсионного фонда и усилении контроля над иммиграцией.
Опрос Института Ангуса Рейда показывает, что если бы референдум проводился завтра, то каждый четвёртый житель Альберты проголосовал бы за выход из Канады. Стремление к независимости усилилось в 2019 году после отмены строительства трубопровода Energy East к восточному побережью, что позволило бы провинции экспортировать нефть в другие страны, а не только в США.
В провинции Квебек в 1980-м и 1995-м годах проводились референдумы об отделении, и оба раза большинство жителей предпочли остаться в составе Канады.
Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев считает, что дезинтеграционные процессы в Канаде усилились в связи с заявлением президента Дональда Трампа о том, что он хочет видеть Канаду 51-м штатом. Эксперт не исключил целенаправленную работу администрации Трампа на развал Канады, поскольку вся Канада никогда в США не вступит, а вот отдельные провинции — вполне возможно.
"Механизм, при котором вся Канада может вступить в США, просто по многим причинам исключён. Поэтому в данном случае не исключено, что, может быть, сегодня накапливаются многие события внутри самой Канады, связанные с дезинтеграционными процессами", — сказал эксперт для Pravda.Ru.
Конституция Канады не допускает одностороннего отделения. Закон предусматривает, что палата общин парламента определяет, демонстрирует ли референдум о независимости провинции "ясное выражение воли явного большинства". Если ответ утвердительный, то правительство провинции сможет вести переговоры с федеральным правительством о внесении поправок в Конституцию, чтобы потенциально разрешить самоопределение.
Альбе́рта — одна из 10 провинций Канады. Столица — город Эдмонтон, самый крупный город — Калгари. Население — 3 млн 874 тыс. чел (на 2012 год), площадь территории — 661 848 км². Это также одна из двух канадских провинций, которые не имеют выхода к морю (другая — Саскачеван).
Марлейна Даниэль Смит - премьер-министр и лидер правящей Прогрессивно-консервативной ассоциации Альберты.
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