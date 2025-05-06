Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая

Канадская провинция Альберта создаст комиссию для обсуждения будущего провинции в составе Канады и проведёт соответствующий референдум. Как далеко это зайдёт?

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Альберта проведёт референдум о самоопределении

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила 5 апреля в прямом эфире общения с населением, что проведёт референдум об отделении провинции от Канады в следующем году, если такая петиция в рамках онлайн-форума "Альберта — следующая" наберёт необходимую поддержку.

Смит высказалась через неделю после того, как либералы одержали четвёртую победу подряд на федеральных выборах. Были организованы митинги и подписаны петиции, пропагандирующие идею отделения от Канады или потенциального присоединения к Соединённым Штатам.

Альберта с населением около 5 млн человек известна своими огромными запасами нефти и природного газа. На долю Альберты в 2023 году пришлось 84% от общего объёма добычи сырой нефти и 61% от общего объёма добычи природного газа в Канаде, а в 2024 году провинция заняла второе место после Онтарио по вкладу в рост ВВП. ВВП на душу населения в Альберте также является самым высоким среди канадских провинций.

"Мир смотрит на нас так, будто мы сошли с ума, — сказала Смит. — Но у нас самые обильные и доступные природные ресурсы среди всех стран на Земле, и тем не менее мы продаём то, что производим только одному покупателю к югу от нас (США)".

Требования Альберты к Оттаве

Смит опубликовала обновлённый список требований к федералам, которые должно выполнить правительство меньшинства Марка Карни, чтобы "проявить уважение к жителям Альберты".

Создать коридоры для беспрепятственной транспортировки нефтегазовых продуктов из Альберты к побережьям Тихого океана, Арктики и Атлантики.

Обеспечить "выравнивающие выплаты" на душу населения, как и другим крупным провинциям — Квебеку, Онтарио и Британской Колумбии.

Отменить законодательство о воздействии на окружающую среду крупных инфраструктурных проектов и о запрете на движение нефтяных танкеров вдоль северного побережья Британской Колумбии, куда идёт нефтепровод Trans Mountain.

Отменить налог на выбросы углерода, а также требование продавать только электромобили к 2035 году.

Эти рестрикции "враждебного федерального правительства" не позволят экономике провинции процветать, сказала Смит.

Также есть требования о создании провинциальной полиции, проведении референдума о выходе из Канадского пенсионного фонда и усилении контроля над иммиграцией.

Не исключена работа трампистов по дезинтеграции Канады

Опрос Института Ангуса Рейда показывает, что если бы референдум проводился завтра, то каждый четвёртый житель Альберты проголосовал бы за выход из Канады. Стремление к независимости усилилось в 2019 году после отмены строительства трубопровода Energy East к восточному побережью, что позволило бы провинции экспортировать нефть в другие страны, а не только в США.

В провинции Квебек в 1980-м и 1995-м годах проводились референдумы об отделении, и оба раза большинство жителей предпочли остаться в составе Канады.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев считает, что дезинтеграционные процессы в Канаде усилились в связи с заявлением президента Дональда Трампа о том, что он хочет видеть Канаду 51-м штатом. Эксперт не исключил целенаправленную работу администрации Трампа на развал Канады, поскольку вся Канада никогда в США не вступит, а вот отдельные провинции — вполне возможно.

"Механизм, при котором вся Канада может вступить в США, просто по многим причинам исключён. Поэтому в данном случае не исключено, что, может быть, сегодня накапливаются многие события внутри самой Канады, связанные с дезинтеграционными процессами", — сказал эксперт для Pravda.Ru.

Конституция Канады не допускает одностороннего отделения. Закон предусматривает, что палата общин парламента определяет, демонстрирует ли референдум о независимости провинции "ясное выражение воли явного большинства". Если ответ утвердительный, то правительство провинции сможет вести переговоры с федеральным правительством о внесении поправок в Конституцию, чтобы потенциально разрешить самоопределение.

Уточнения

Альбе́рта — одна из 10 провинций Канады. Столица — город Эдмонтон, самый крупный город — Калгари. Население — 3 млн 874 тыс. чел (на 2012 год), площадь территории — 661 848 км². Это также одна из двух канадских провинций, которые не имеют выхода к морю (другая — Саскачеван).





Марлейна Даниэль Смит - премьер-министр и лидер правящей Прогрессивно-консервативной ассоциации Альберты.

