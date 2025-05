Кто победил Гитлера? Запад окончательно переписал итоги Второй мировой

Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма

К 80-летию великой Победы опрос YouGov выявил чудовищные заблуждения в восприятии хода и итогов Второй мировой войны жителями Европы и США.

Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный парад на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года

Эти искажения, обусловленные влиянием западных СМИ, кино и европейско-американского образования, принижают роль СССР, одержавшего победу ценой трагических потерь, и преувеличивают вклад США и Великобритании.

Согласно опросу:

40-52% респондентов в пяти странах считают, что главную роль в победе над нацистской Германией сыграли США, и лишь 17-28% признают заслуги СССР.

В Великобритании 41% уверены, что страну и мир от гитлеризма и нацизма спасла именно Британия.

Мнения и знания европейцев и американцев резко контрастируют с историческими данными: СССР потерял свыше 20 миллионов человек и одержал ключевые победы.

Несмотря на то, что большинство американцев и европейцев ответили, что "отлично или хорошо знают историю Второй мировой", им практически неизвестны великие подвиги и победы СССР:

Битва под Москвой; Сталинградская битва; Битва на Курской дуге; Прорыв блокады Ленинграда, Битва за Днепр; Операция "Багратион" и освобождение Белоруссии с Западной Украиной, а также успешное уничтожение группы армий "Центр"; Освобождение от оккупации стран Европы и в частности — их столиц (Варшавы, Белграда, Вены и Праги).

Зато голливудские фильмы, такие как "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию" или "Дюнкерк" показывают только действия и подвиги западных союзников, практически игнорируя Восточный фронт.

Эти искажения влияют на современные взгляды.

Опрос показал, что 41-55% жителей США и Европы считают третью мировую войну вероятной в ближайшее десятилетие, видя Россию главным врагом. Большинство уверены — такая война будет ядерной.

Верят в способность своих армий их защитить только 15-41% европейцев и 71% американцев.

В случае Третьей мировой войны "Запад против Востока" в победе над РФ уверены 53% жителей США, а еще 48% считают — Америка и ЕС победят и союз РФ с Китаем.

Надменные англичане (44%) также заявляют, что вместе с США или самостоятельно разгромят Россию, 38% уверены в победе над КНР, треть населения уверены — западная цивилизация победит и Китай, и Россию и всех их союзников.

Вероятность проигрыша рассматривают лишь 12% американцев и 21% британцев.

Подобные выводы подтверждаются исследованиями. Например, опрос Washington Post показал, что большинство американцев считают СССР лишь "помощником" армии США.

Также ещё при Джо Байдене и сейчас при Дональде Трампе в Америке официально заявляют, что Вторая мировая война завершилась победой США. Якобы именно они с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера.

