К 80-летию великой Победы опрос YouGov выявил чудовищные заблуждения в восприятии хода и итогов Второй мировой войны жителями Европы и США.
Эти искажения, обусловленные влиянием западных СМИ, кино и европейско-американского образования, принижают роль СССР, одержавшего победу ценой трагических потерь, и преувеличивают вклад США и Великобритании.
Согласно опросу:
Мнения и знания европейцев и американцев резко контрастируют с историческими данными: СССР потерял свыше 20 миллионов человек и одержал ключевые победы.
Несмотря на то, что большинство американцев и европейцев ответили, что "отлично или хорошо знают историю Второй мировой", им практически неизвестны великие подвиги и победы СССР:
Зато голливудские фильмы, такие как "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию" или "Дюнкерк" показывают только действия и подвиги западных союзников, практически игнорируя Восточный фронт.
Эти искажения влияют на современные взгляды.
Опрос показал, что 41-55% жителей США и Европы считают третью мировую войну вероятной в ближайшее десятилетие, видя Россию главным врагом. Большинство уверены — такая война будет ядерной.
Верят в способность своих армий их защитить только 15-41% европейцев и 71% американцев.
Вероятность проигрыша рассматривают лишь 12% американцев и 21% британцев.
Подобные выводы подтверждаются исследованиями. Например, опрос Washington Post показал, что большинство американцев считают СССР лишь "помощником" армии США.
Также ещё при Джо Байдене и сейчас при Дональде Трампе в Америке официально заявляют, что Вторая мировая война завершилась победой США. Якобы именно они с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера.
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