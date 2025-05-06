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Олег Володин

Кто победил Гитлера? Запад окончательно переписал итоги Второй мировой

Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма
3:19
Мир

К 80-летию великой Победы опрос YouGov выявил чудовищные заблуждения в восприятии хода и итогов Второй мировой войны жителями Европы и США.

Военный парад на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года
Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный парад на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года

Эти искажения, обусловленные влиянием западных СМИ, кино и европейско-американского образования, принижают роль СССР, одержавшего победу ценой трагических потерь, и преувеличивают вклад США и Великобритании.

Согласно опросу:

  • 40-52% респондентов в пяти странах считают, что главную роль в победе над нацистской Германией сыграли США, и лишь 17-28% признают заслуги СССР.
  • В Великобритании 41% уверены, что страну и мир от гитлеризма и нацизма спасла именно Британия.

Мнения и знания европейцев и американцев резко контрастируют с историческими данными: СССР потерял свыше 20 миллионов человек и одержал ключевые победы.

Несмотря на то, что большинство американцев и европейцев ответили, что "отлично или хорошо знают историю Второй мировой", им практически неизвестны великие подвиги и победы СССР:

  1. Битва под Москвой;
  2. Сталинградская битва;
  3. Битва на Курской дуге;
  4. Прорыв блокады Ленинграда,
  5. Битва за Днепр;
  6. Операция "Багратион" и освобождение Белоруссии с Западной Украиной, а также успешное уничтожение группы армий "Центр";
  7. Освобождение от оккупации стран Европы и в частности — их столиц (Варшавы, Белграда, Вены и Праги).

Зато голливудские фильмы, такие как "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию" или "Дюнкерк" показывают только действия и подвиги западных союзников, практически игнорируя Восточный фронт.

Эти искажения влияют на современные взгляды.

Опрос показал, что 41-55% жителей США и Европы считают третью мировую войну вероятной в ближайшее десятилетие, видя Россию главным врагом. Большинство уверены — такая война будет ядерной.

Верят в способность своих армий их защитить только 15-41% европейцев и 71% американцев.

  • В случае Третьей мировой войны "Запад против Востока" в победе над РФ уверены 53% жителей США, а еще 48% считают — Америка и ЕС победят и союз РФ с Китаем.
  • Надменные англичане (44%) также заявляют, что вместе с США или самостоятельно разгромят Россию, 38% уверены в победе над КНР, треть населения уверены — западная цивилизация победит и Китай, и Россию и всех их союзников.

Вероятность проигрыша рассматривают лишь 12% американцев и 21% британцев.

Подобные выводы подтверждаются исследованиями. Например, опрос Washington Post показал, что большинство американцев считают СССР лишь "помощником" армии США.

Также ещё при Джо Байдене и сейчас при Дональде Трампе в Америке официально заявляют, что Вторая мировая война завершилась победой США. Якобы именно они с союзниками спасли мир и Россию от Гитлера.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Белору́сская наступа́тельная опера́ция «Багратио́н» — стратегическая наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Вооружённых сил СССР против Вермахта (вооружённых сил) Нацистской Германии, проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 года в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945).

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша победа евросоюз ядерное оружие великобритания вторая мировая война
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