Вотум недоверия Мерцу в Бундестаге наносит удар по глобалистам

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Такого еще не было в истории ФРГ. Лидер ХДС Мерц не смог набрать большинства в первом туре выборов канцлера. Это очень хорошая новость для России.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Мерц потерпел политическую катастрофу в Бундестаге

В ходе тайного голосования 6 мая по кандидатуре на пост канцлера лидер выигравшей парламентские выборы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц получил всего 310 голосов — на шесть меньше необходимого. Это несмотря на то, что на днях созданная широкая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ в совокупности имеет 328 мест в парламенте.

То есть очевидно, что внутри коалиции имеются недовольные. И это объяснимо, так как опросы общественного мнения показывают, что немцы не одобряют Мерца в качестве канцлера. Семь из десяти избирателей на момент выборов хотели перемен во внутренней политике, а им предлагается прежний курс с упором на ястребиную поддержку Украины.

Не благодаря, а вопреки

К тому же изначальные платформы участников широкой коалиции сильно разнились. В частности, по миграции, налогам, социальной политике. Консерваторы и либералы вынуждены были идти на большие уступки друг другу, в итоге, налицо дефицит доверия внутри коалиции и избирателей к ним. И это проблема выросла из того, что коалиция создана вопреки, а не не благодаря. Коалиция с признанной недавно "экстремисткой" "Альтернативой для Германии" (АдГ) была обеими силами отвергнута, хотя, например, позиции Мерца и АдГ по сдерживанию миграции совпадали.

Недовольные есть и в " узкой" коалиции ХДС/ХСС, в частности, далеко не все там поддержали отмену долгового тормоза для увеличения военных расходов, и на Украину, в том числе. Не случайно АдГ набирает рейтинги, протестуя против залезания в долги, за которые придётся расплачиваться следующим поколениям немцев.

Результат (голосования) показывает "слабый фундамент, на котором построена небольшая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, отвергнутая гражданами", — написала лидер АдГ Алиса Вайдель в сети X.

Вотум недоверия Мерцу осложняет роль ФРГ как антироссийского лидера

По сути, это был вотум недоверия Мерцу, который будет бороться за будущее Украины (17 упоминаний в соглашении с СДПГ), а не за будущее немцев. Поэтому будут проблемы с проведением законопроектов: парламент не поддержит правительство и наоборот. Это, конечно, лишает Германию статуса главного антироссийского оплота в ЕС. Не случайно в соглашении о коалиции ничего не говорится об отправке ракет "Таурус" ВСУ, за которую выступал Мерц.

Общее число депутатов в Бундестаге составляет 630, участвовал в голосовании 621 депутат. Избрание канцлера проходит путем тайного голосования без обсуждения. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не набирает абсолютного большинства в трёх последовательных голосованиях в течение 14 дней, то в четвертом туре достаточно относительного большинства. Не сомневаемся, что Мерца в итоге выберут канцлером, но выводов из его катастрофы в первом туре это не меняет

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. Сторонник экономического либерализма, евроатлантизма, либеральной демократии и безопасности Европы.

