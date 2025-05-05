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Любовь Степушова

Румыния выбирает антиглобалиста Симиона своим президентом. Уберут ли его как Джорджеску

4:21
Мир » Европа » Евросоюз

Победа Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии подтверждает объективное желание румын избрать своим лидером антиглобалиста.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

Румыны сделали окончательный выбор — президент должен быть с народом

На выборах президента Румынии в первом туре 4 мая с огромным преимуществом победил лидер националистической партии "Альянс за единство румын" (AUR) 38-летний Джордже Симион. Он получил 41% голосов и почти вдвое опережает вышедшего во второй тур мэра Бухареста Никушора Дана. Глобалист Крин Антонеску от правящей коалиции признал поражение, он остался на третьем месте. Во второй тур выходят два первых кандидата, но 20% — это практически не отыгрываемая разница.

Победа Симиона означает, что желание румын избрать несистемного политика и антиглобалиста объективно сформировалось. И если власти уберут его, как они убрали победителя первого тура отменённых выборов Кэлина Джорджеску, то выиграет опять подобный политик.

Симион вёл переговоры с Джорджеску о совместных действиях в случае снятия последнего с выборов. И когда это случилось, пообещал выдвинуть его на пост премьер-министра в случае своей победы.

Позиция Симиона — антиглобалист, националист

Симион выступает за территориальное объединение румын в Молдавии и на Украине, за что подвергся санкциям этих стран. Он не поддерживает поставки оружия Украине и не считает Россию угрозой для НАТО, но не поддерживает выход Бухареста из альянса. Симион заявил BBC, что верит в сильное НАТО и выступает за сохранение баз НАТО и американских войск в Румынии. Симион подчеркнул, что не хочет быть разрушителем в ЕС, а хочет быть реформатором.

"Желание реформировать ЕС не означает желания выйти из него. Мы верим в Европейский союз, который процветает как гнездо для своих разнообразных и суверенных государств, а не как в жёсткую систему, применяющую универсальную политику", — сказал он в понедельник, 5 мая.

Встаёт вопрос, как будут реагировать глобалисты на его победу.

Румынию глобалисты просто так не вернут румынскому народу

Румыния является важным транзитным маршрутом для поставок систем вооружения и боеприпасов на Украину. Там расположена американская ПРО и три крупные авиабазы, с которых НАТО осуществляет патрулирование воздушного пространства на границе между Украиной и Молдавией и над Чёрным морем.

Также через территориальные воды Румынии Украина ввозит оружие и экспортирует 70% своего зерна в Стамбул. Румынские ВВС обучают украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16.

Как и против Джорджеску, против Симиона начато расследование. Его подозревают в "нарушении правил финансирования избирательных кампаний". Якобы он организовал выплату 1,5 млн долларов американской лоббистской фирме для организации встреч в Вашингтоне из средств, выделенных государством.

Власти Румынии могут снова попытаться убрать несистемного кандидата и отменить выборы. Правда решиться на это второй раз подряд Бухаресту будет труднее, учитывая негативную реакцию Вашингтона и сигнал оттуда, который уже прозвучал в виде отмены безвизового режима с Румынией. Разразится новый международный скандал, и начнутся протесты румын, учитывая, что диаспора тоже проголосовала убедительно (69%) за кандидата от AUR. Даже на Украине Симион победил, набрав 36,54% голосов. Он занимает первое место в Италии — 73% голосов, Испании (74%), Германии (77%) и Франции (62%).

Президент Румынии является главой государства и верховным главнокомандующим вооружёнными силами страны. Он избирается на пятилетний срок и имеет значительные полномочия в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Уточнения

Джордже-Николае Симион — румынский политический и государственный деятель, член Палаты депутатов (с 2020). Кандидат в президенты Румынии (2024).

Кэли́н Джордже́ску  — румынский политический и государственный деятель,  известный своими пророссийскими взглядами .

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы румыния президентские выборы
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