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Любовь Степушова

Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву

3:57
Мир » Остальной мир » Южная Америка

Несмотря на свой вклад во Вторую мировую войну, Бразилию редко вспоминают во время празднования победы над фашизмом. Но не на этот раз.

Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва
Фото: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/
Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

Бразилия участвовала во Второй мировой войне на стороне России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Лула) подтвердил своё участие в Параде Победы 9 мая во ознаменование 80-ой годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Бразилия во время Второй мировой войны встала на правильную сторону истории. Бразильский экспедиционный корпус сражался вместе с армией США в Италии и принимал участие в битве при Монте-Кассино. Более 1000 бразильских солдат пали в борьбе с нацизмом.

Отношение в мире к нынешнему параду в Москве особенное, поскольку он проводится на сломе западного "порядка" и отмечает победу над ним. На Западе участники парада из других стран рассматриваются даже не столько как как "сочувствующие Путину", а как организаторы альтернативного мира. А после того, как Зеленский не гарантировал безопасность присутствующим на параде, все они проявляют личное мужество, что увеличивает значимость события.

Лула своим решением показывает бразильцам, что победа над нацизмом не была исключительным подвигом западных держав, как они пытаются убедить, а коллективным подвигом человечества, в котором Красная Армия и советский народ сыграли главную роль. Бразильский президент вместе с победителями делает ставку на дипломатию, сотрудничество между народами, создание Глобального Юга как автономного игрока на международной арене.

Бразилия осознаёт свою силу

Западники предупреждают Лулу о рисках такой позиции, но бразильский лидер не из робкого десятка. Интересно, что его политический противник — Жаир Болсонару в смелости Луле не уступает. Экс-президент Бразилии приехал в Москву 15 февраля за неделю до начала СВО, когда Россию уже всячески демонизировали на Западе. Болсонару заявил о "чувстве солидарности с Россией" и назвал свой визит в Москву "сигналом для всего мира" о том, что отношения двух стран "имеют хорошие перспективы".

То есть дело не в лидере, а в самой Бразилии, которая следует выгодной её народу стратегии. И двойная мораль не свойственна бразильцам. Если европейцы продолжают вести бизнес с США, несмотря на их постоянную поддержку Израиля в войне в Палестиной, то кто эти люди, чтобы указывать бразильцам, что они не должны вести бизнес или сближаться с Россией, потому что она ведёт свою военную операцию на Украине?

Бразилия и на этот раз выбрала правильную сторону истории

Россия ценит тот факт, что Бразилия не поддержала режим санкций и отвергла возможность поставок оружия Украине. Бразилия давно работает в БРИКС, понимая, что это ей выгодно, а при президенте Дональде Трампе тем более. После ввода китайских пошлин на американскую сою, она теперь поступает в Китай из Бразилии. В РФ Бразилия покупает дизельное топливо и удобрения, проводя расчёты в национальных валютах.

После России Лула отправится в Китай, там будут деловые переговоры с представителями энергетического и нефтяного секторов, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, военно-морского флота и даже медицинских технологий. 12 мая состоится саммит СЕЛАК — Сообщество американских и карибских государств — Китай, при участии Си Цзиньпина.  Си давно чувствует себя уверенно на американском "заднем дворе".

Будущее будет многополярным — с большим количеством голосов и без гегемонии. И снова Бразилия окажется на правильной стороне истории.

Уточнения

Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лва  — бразильский политический и государственный деятель, 35-й (2003—2011) и 39-й (с 2023) президент Бразилии. Более известен по прозвищу «Лула», которое является уменьшительной формой от имени Луис. Он официально добавил себе это имя, чтобы иметь возможность участвовать под ним в выборах.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы бразилия си цзиньпин день победы жаир болсонару вторая мировая война великая отечественная война
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