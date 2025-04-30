Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность?

3:41
Мир » Азия » Южная Азия

Китай считает себя победителем в долгосрочной конфронтации с США. Почему это не вызывает у него сомнений?

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

Китай учится на опыте других

МИД Китая опубликовал 29 апреля на официальной странице ведомства в Wechat видео, в котором говорится, что Китай "не встанет на колени" перед США.

В видеоролике утверждается, что Вашингтон поставил ловушку для китайцев, призывая их к переговорам по тарифам. Приводится в пример случай, когда в 1985 году американцы ввели тарифы на продукцию японской компании Toshiba, которая якобы поставляла оборудование для военной промышленности СССР. В результате соглашения с США Toshiba после многих лет убытков и распродажи частей своего бизнеса была выставлена ​​на продажу.

"История доказывает, что соглашения с США не ведут к милосердию, а преклонение коленей лишь провоцирует новые издевательства", — говорится в видео.

Официальные лица США сообщают, что переговоры с Пекином по тарифам "продолжаются", но МИД Китая опроверг эту информацию, а правительство действует симметрично. США ввели тарифы, Китай ответил тем же. США попросили союзников взять на себя обязательство по экономической изоляции Китая — Китай также попросил о сотрудничестве страны, против которых направлены пошлины Трампа. В рассылаемых письмах утверждается, что США запугивают страны под видом достижения "взаимности", чтобы за их счёт решить свои внутренние проблемы. А это, как известно, огромный дефицит бюджета и астрономический госдолг.

И многие задумаются, потому что, как цитирует Bloomberg, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, "мир может жить без Соединённых Штатов, но он не может жить без Китая".

Китай легко обойдёт торговые санкции США

Китай поставляет миру высококачественную промышленную продукцию по чрезвычайно конкурентным ценам. Китай восемь лет подряд сохраняет позицию крупнейшей в мире страны по объёму торговли и стал основным торговым партнёром для более чем 150 стран и регионов. Экспорт Китая занимает 14,7% мирового рынка, а глубина его связей с другими странами в сфере международной торговли значительно превосходит таковую у США. Обеспечить параллельный экспорт в США для Китая не представит труда.

С другой стороны, чрезвычайно привлекателен сверхкрупный потребительский рынок Китая. За него будут бороться все страны, в том числе Европа и Латинская Америка — критически важные для США регионы, не говоря уже об азиатских странах.

С Китаем США надо было начинать воевать вчера

Начинать давить на Китай США надо было лет пятнадцать назад. Сейчас уже поздно, так как Китай превратился в экономическую державу, работая на создание политической и экономической системы, отличной от западной. Он возглавляет БРИКС, ШОС и другие мировые альтернативные блоки. И скоро, если Вашингтон будет эскалировать ситуацию вокруг Тайваня, он подключится к военному союзу России и КНДР.

Дональд Трамп будет вынужден пойти на уступки Си Цзиньпину. Пока президент США всё время пытается апеллировать к прошлому в сослагательном наклонении, но скоро его спросят о сегодняшних результатах. В отличие от него президент КНР спрашивает с других сам.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай китай и сша соединённые штаты америки
Новости Все >
Загадка пятен в унитазе: как в считанные минуты избавить его от следов жесткой воды
Тайна святого места: СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане
Мост дружбы: Россия и Северная Корея соединяются новой переправой — что стоит за этим проектом
Америка растопчет Финляндию: Хельсинки бьют тревогу из-за Трампа
Четыре планеты исчезнут с неба в мае: астрономы объяснили причину
Забудьте о демократии: правящие круги Румынии просят США о необычной услуге
Смертельная мутация: эта болезнь появляется необычным способом и крайне опасна
Посылка с возвратом: силовая служба Почты США начала борьбу против мигрантов
Варшавская истерия: Польша готовит жителей к войне всеми способами
На пороге войны: милитаризм Европы усиливается, как и расходы на ВПК
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Авто
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Загадка пятен в унитазе: как в считанные минуты избавить его от следов жесткой воды
Тайна святого места: СМИ раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане
Мост дружбы: Россия и Северная Корея соединяются новой переправой — что стоит за этим проектом
Америка растопчет Финляндию: Хельсинки бьют тревогу из-за Трампа
Четыре планеты исчезнут с неба в мае: астрономы объяснили причину
Забудьте о демократии: правящие круги Румынии просят США о необычной услуге
Смертельная мутация: эта болезнь появляется необычным способом и крайне опасна
Посылка с возвратом: силовая служба Почты США начала борьбу против мигрантов
Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность?
Варшавская истерия: Польша готовит жителей к войне всеми способами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.