Китай видит себя победителем в конфронтации с США. На чём основана его уверенность?

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Китай считает себя победителем в долгосрочной конфронтации с США. Почему это не вызывает у него сомнений?

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Китай учится на опыте других

МИД Китая опубликовал 29 апреля на официальной странице ведомства в Wechat видео, в котором говорится, что Китай "не встанет на колени" перед США.

В видеоролике утверждается, что Вашингтон поставил ловушку для китайцев, призывая их к переговорам по тарифам. Приводится в пример случай, когда в 1985 году американцы ввели тарифы на продукцию японской компании Toshiba, которая якобы поставляла оборудование для военной промышленности СССР. В результате соглашения с США Toshiba после многих лет убытков и распродажи частей своего бизнеса была выставлена ​​на продажу.

"История доказывает, что соглашения с США не ведут к милосердию, а преклонение коленей лишь провоцирует новые издевательства", — говорится в видео.

Официальные лица США сообщают, что переговоры с Пекином по тарифам "продолжаются", но МИД Китая опроверг эту информацию, а правительство действует симметрично. США ввели тарифы, Китай ответил тем же. США попросили союзников взять на себя обязательство по экономической изоляции Китая — Китай также попросил о сотрудничестве страны, против которых направлены пошлины Трампа. В рассылаемых письмах утверждается, что США запугивают страны под видом достижения "взаимности", чтобы за их счёт решить свои внутренние проблемы. А это, как известно, огромный дефицит бюджета и астрономический госдолг.

И многие задумаются, потому что, как цитирует Bloomberg, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, "мир может жить без Соединённых Штатов, но он не может жить без Китая".

Китай легко обойдёт торговые санкции США

Китай поставляет миру высококачественную промышленную продукцию по чрезвычайно конкурентным ценам. Китай восемь лет подряд сохраняет позицию крупнейшей в мире страны по объёму торговли и стал основным торговым партнёром для более чем 150 стран и регионов. Экспорт Китая занимает 14,7% мирового рынка, а глубина его связей с другими странами в сфере международной торговли значительно превосходит таковую у США. Обеспечить параллельный экспорт в США для Китая не представит труда.

С другой стороны, чрезвычайно привлекателен сверхкрупный потребительский рынок Китая. За него будут бороться все страны, в том числе Европа и Латинская Америка — критически важные для США регионы, не говоря уже об азиатских странах.

С Китаем США надо было начинать воевать вчера

Начинать давить на Китай США надо было лет пятнадцать назад. Сейчас уже поздно, так как Китай превратился в экономическую державу, работая на создание политической и экономической системы, отличной от западной. Он возглавляет БРИКС, ШОС и другие мировые альтернативные блоки. И скоро, если Вашингтон будет эскалировать ситуацию вокруг Тайваня, он подключится к военному союзу России и КНДР.

Дональд Трамп будет вынужден пойти на уступки Си Цзиньпину. Пока президент США всё время пытается апеллировать к прошлому в сослагательном наклонении, но скоро его спросят о сегодняшних результатах. В отличие от него президент КНР спрашивает с других сам.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

