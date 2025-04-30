Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией

Финский президент Александр Стубб, конечно, не первый и, видимо, не последний из европейских лидеров, кто страдает мессианством. Но именно у Финляндии, по его мнению, есть моральное право воспитывать Украину, ибо кому как не финнам в своё время пришлось вынести "горький" урок, пойдя на "несправедливые" территориальные уступки России во время Второй мировой войны. Обо всём этом Стубб и поведал в своей псевдоисторической лекции в интервью для "Нью-Йорк Таймс".

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

Интересно, что оформление интервью выполнено в нарочито мрачных тонах. Возможно, финский президент хотел уподобиться образу Мефистофеля, напустив таинственности, а для придания себе пущей воинственности украсил свою грудь орденским крестом.

Хотя заголовок статьи звучит как "Финский лидер предостерегает Кремль от игр с Трампом", по содержанию эта статья больше похоже на исторический ресентимент, то есть копание в прошлом и поиск виновных в том, что Финляндия долгое время прозябала в тени России.

Ну и поскольку все европейские темы, так или иначе, связаны с Украиной, финский президент из копаний в историческом прошлом Финляндии, пытается вывести поучительный урок для Украины. В принципе новые исторические знания получить от Стубба сложновато, так же как от других западных лидеров. Как всегда транслируется искажённое представление о причинах и следствиях в в проблемах российско-финских отношений.

Так, например, Стубб выражает сожаление о потерянных в ходе Второй мировой войны территориях. Конечно же, искать виновных проще всего на стороне. Гораздо проще, чем задуматься о том, что Финляндии надо было правильно выбирать, с кем дружить в то время. Впрочем, антибольшевистская солидарность вынуждала всю Европу действовать в мареве каких-то умозрительных идеологических построений, нежели в русле реальной политики. И Финляндия тут не исключение.

Суть политики Европы всё та же

И вот прошло 80 лет, а как будто ничего не поменялось. Слова, да, другие, новые модные термины, но суть европейской политики всё та же — стремление уничтожить Россию.

А что в ответ думаем мы?

Как правило, когда западные государственные деятели начинают выдвигать какие-то исторические претензии к России, у нас популярно говорить следующие слова:

"Да если бы не мы, вашего государства вообще бы не было".

И такой аргумент довольно часто справедлив. Тем самым мы показываем, что в прошлом Россия проявляла добрую волю, пыталась выстраивать добрососедские отношения с другими странами, но такая наша политика не была должным образом оценена.

В результате мы бесконечно сетуем на постоянный обман со стороны других стран, хотя по большому счёту мы сами и создаем такие условия, что нас начинают притеснять. И Финляндия в этом контексте чуть ли не самый классический пример

По какой причине началась советско-финляндская финской война 1939-40 гг? Как мы помним, Сталин потребовал от Финляндии территориальных уступок в районе Карельского перешейка, мотивировав это соображениями безопасности. Граница тогда проходила менее чем в 30 км от Ленинграда, тем самым город находился в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии.

Финляндия же считала эту территорию своей, и ни в какую не хотела уступать даже в обмен на более крупные районы. Результат — кровопролитная война и смещение границы на условиях СССР.

Но сам факт борьбы Финляндии за этот кусок территории очень показателен с точки зрения мировой политики. То, что Россия однажды отдала по каким-то своим соображениям и абсолютно добровольно другой стране, потом очень сложно вернуть обратно. Принявшая сторона считает эти земли настолько кровно своими, что готова принести в жертву всю свою страну.

О чём идет речь? Та территория, которую Сталин требовал у Финляндии в 1939 году, была отвоевана ещё у Швеции во время Северной войны 1700-21 гг. Назовем её условно Выборгской областью (губернией).

Когда в начале XIX века по результатам очередной русско-шведской войны Финляндия перешла в вассальную зависимость от Российской империи, то император Александр I, видимо, по доброте душевной, почему-то решил эту Выборгскую губернию, находившуюся в составе России со времён Петра Первого, включить в состав новосозданного Великого княжества Финляндского.

Почему он это сделал — один большой вопрос. Хотя практический смысл можно понять. Выборгская губерния с тех же времён Петра I имела некоторую автономию, применялись местные налоги и законы. Такой же автономией и даже больше было наделено впоследствии Великое княжество Финляндское. Которое, кстати, находясь в составе Швеции, не имело никакой самостоятельности. Это к слову о том, что если бы не мы, вашего государства бы не было.

Видимо, царь Александр здраво рассудил, что будет правильнее Выборгскую землю отдать под управление автономной Финляндии, имеющей сходные традиции и законы.

С рациональной точки зрения, наверное, это правильно. Но было ли правильно с государственной точки зрения длительное время на территории Выборгской губернии иметь особое управление со своими законами? Вот Екатерина II, кстати, немка по рождению, понимала, что все русские земли надо приводить под общий знаменатель, и поэтому стремилась приблизить выборгские законы к общероссийским.

Её сын Павел I, известный германофил, эту политику прервал, ну а Александр I и вовсе решил широким царским жестом решить эту проблему навсегда, отдав Выборг Финляндии.

Естественно, что в 1917 году Финляндия, провозгласив независимость, даже не подумала о том, что Выборгскую губернию следует вернуть России.

Полная аналогия с Крымом

Ничего не напоминает этот пример? Конечно же, история с Крымом.

Один лидер по-волюнтаристски росчерком пера отдал княжеству территорию, к которому оно не имело отношения, и другой так же — УССР. Можно упрекнуть Александра I за недальновидность в своё время, но откуда же он мог знать, что пушки начнут стрелять на дальность свыше 30 км?

Хотя дело тут, конечно, не в дальности стрельбы, а в отношении государства Российского к своим землям.

Пример с Украиной нам очень живописно показывает, что никогда не следует отдавать то, что было получено дорогой ценой.

И дело даже не в Крыме. Посмотрим на ситуацию с гораздо большей высоты. Пустив на самотёк ситуацию на Украине ещё в 90-е годы, Россия возле своего "забора" фактически сама заложила мину замедленного действия, по сути, отдав огромную территорию у своих границ европейским государствам — вечным геополитическим соперникам России.

А европейцы, единожды что-то получив, уже считают это своим, и с трудом идут на какие-то компромиссы. И это текущая реальность, которую нам нужно принимать в расчёт.

Вот такой урок истории финский президент даёт нам в очередной раз через своё интервью. И говорит при этом, кстати, что у Финляндии одна из самых сильных армий в Европе. Намекает, одним словом, что придёт время, и они придут за "своим".

Но вернёмся к Украине. Всё-таки есть в словах некоторое позитивное поучение в её адрес: "... государственность состоит из земли, суверенитета и независимости, а Финляндия потеряла две из трёх составляющих в 1940-х годах. Хорошо бы Украина сохранила все три компонента государственности, но всё же, возможно, придётся пойти на территориальные компромиссы, отражающие реалии боевых действий".

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Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Алекса́ндр I Павлович, в дореволюционной историографии прозванный Благословенный ( 12 (23) декабря 1777, Санкт-Петербург — 19 ноября (1 декабря) 1825, Таганрог) — император Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 года), великий князь Финляндский (с 1809 года), царь Польский (с 1815 года) из династии Гольштейн-Готторп-Романовых; старший законный сын Павла I и брат Николая I, внук Екатерины II.



Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (фамилия при рождении — Джугашви́ли груз. იოსებ ჯუღაშვილი; 6 [18] декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния, Российская империя — 5 марта 1953, Ближняя дача, село Волынское, Кунцевский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. Фактический руководитель СССР.

