На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану

В последние недели Ближний Восток жил в предчувствии большой войны. Всё указывало на то, что удар по Ирану — не вопрос "если", а вопрос "когда".

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

Израиль в буквальном смысле поднял всю свою военную машину на ноги. На базах развернули десятки боевых самолётов F-35 и F-16, шли активные тренировки по дальним полётам и дозаправке в воздухе. Израильские ВВС проводили масштабные учения с американскими военно-воздушными силами, отрабатывая сценарии нанесения ударов по глубоко защищённым объектам — именно таким, какие есть у Ирана.

Тем временем в Красное море вошли американские авианосные группы. Боевые корабли и подлодки заняли ключевые позиции, демонстрируя, что для возможного удара всё готово. Даже самые сдержанные обозреватели признавали: Ближний Восток дрожал в ожидании. Израиль и США посылали мощный сигнал: мы готовы действовать.

И хотя многие понимали, что столь явная демонстрация силы может быть фоном для давления на Иран в переговорном процессе, напряжение было реальным. Ведь в регионе всегда остаётся риск, что "игра мускулами" перерастёт в настоящую войну — случайно или намеренно.

Переговоры вместо бомб: сдержанный оптимизм на фоне угроз

И вот, когда весь мир замер в ожидании первых ударов, с другой стороны пришли неожиданные сигналы. Президент США Дональд Трамп прямо в самолёте Air Force One, возвращаясь из Рима в Вашингтон, заявил репортёрам:

"Мы что-то получим без необходимости начинать бросать бомбы на Иран".

По его словам, переговоры идут хорошо, и есть реальный шанс на заключение соглашения.

Иранская сторона, в лице главы МИД Аббаса Аракчи, проявляла большую осторожность. Он признал наличие серьёзных разногласий — и по базовым вопросам, и по деталям. Тем не менее, обе стороны демонстрировали решимость продолжать процесс.

Из интервью высокопоставленного чиновника США телеканалу CNBC стало известно, что переговоры были "позитивными и продуктивными", и что стороны договорились о новых встречах в Европе.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на форуме JNS, снова подчеркнул "красные линии" Иерусалима: успешной можно считать лишь такую сделку, при которой у Ирана будет полностью ликвидирована ядерная инфраструктура — аналогично ливийскому прецеденту 2003 года.

Любопытно, что представитель Омана, где шли переговоры, подтвердил: США готовы допустить у Ирана наличие мирной атомной программы — но без оружейной составляющей.

Израильская дилемма: от фронтов войны к ставке на дипломатию

Пока переговорный процесс набирал обороты, на внутренней арене Израиля звучали совершенно иные сценарии. Министр стратегических вопросов Рон Дермер, выступая на форуме JNS в Иерусалиме, заявил:

"Через 12 месяцев война на семи фронтах закончится, Израиль победит, и будет много мирных договоров с арабскими странами".

Дермер выразил уверенность, что только военная победа может открыть путь к нормализации отношений с арабским миром. Победа в Газе, в Рафахе, станет вратами в Эр-Рияд и другие ключевые столицы Ближнего Востока.

Кроме того, он выразил надежду, что Трамп "отдалится от плохого соглашения с Ираном" так же, как он это сделал в прошлом. Правда, как отмечают наблюдатели, на момент выступления Трамп официально подчёркивал лишь запрет на обладание ядерным оружием для Ирана, что даже в Тегеране никто публично не оспаривает.

На том же форуме Нетаньяху сообщил, что в Газе не будет ни ХАМАСа, ни Палестинской автономии, и упомянул о борьбе с "глубоким, как океан, дипстейтом" — что символично расширяло "семь фронтов" израильской борьбы.

Смена концепции: от удара к переговорам

Тем временем Минобороны Израиля проинформировало членов военно-политического кабинета об изменении оценки переговоров: теперь считалось, что вероятность успешного соглашения между США и Ираном существенно возросла.

По данным корпорации "Кан", после третьего раунда переговоров израильские эксперты стали считать успех почти неизбежным.

На этом фоне правительство Израиля вынуждено было признать необходимость переосмысления своей политики. Военное решение отходило на второй план, а дипломатическое урегулирование получало новую актуальность.

Президент Трамп 28 апреля практически подтвердил новый расклад:

"Что касается ситуации с Ираном, то думаю, что у нас всё идёт очень хорошо. Полагаю, что соглашение удастся достичь. Я почти уверен, что это произойдёт. Ну, у нас будет что-то, и нам не придётся начинать бомбить всё вокруг".

За кулисами переговоров: что остаётся в тени?

Газеты и официальные лица говорят об успехах переговоров. Но за кулисами всё выглядит куда сложнее. Мы до сих пор не знаем, насколько активно вмешивалась в процесс Россия. Что происходит на линии Москва-Тегеран — предмет догадок, поскольку значительная часть консультаций идёт за закрытыми дверями.

Кроме того, буквально на днях президент Ирана посетил Азербайджан. Там говорили о дружбе, развитии сотрудничества, подписали соглашения о цифровом развитии и транспорта, наметили цели развития культурных и медийных проектов. Всё это намекает: Иран активно готовится к новой реальности — реальности экономических открытий, а не военных конфликтов.

Возможно, определённые уступки в вопросах ядерной программы станут для Ирана платой за экономическое развитие. Визит в Азербайджан — лишь одна из заметных частей этой большой дипломатической мозаики.

А что происходит в отношениях Ирана и России в эти недели? Ответов пока нет. Но нет сомнений: на закрытых переговорах закладываются основы новых альянсов.

Итог: первая волна изменений уже на горизонте

Мы стоим на пороге серьёзных перемен. Если американо-иранская сделка действительно состоится, это станет не просто результатом переговоров двух стран. Это будет старт новой цепной реакции на Ближнем Востоке: экономические контракты, политические соглашения, новые альянсы.

Как круги на воде, волны изменений пойдут от Ирана к его соседям, к глобальным игрокам, а возможно — и к тем, кто до сих пор оставался в стороне.

Одно ясно: эпоха молчаливого ожидания подходит к концу. И, возможно, вскоре мы увидим совсем другую карту Ближнего Востока.

Говорят, плохой мир лучше хорошей войны. Но настоящий мир — лучше всего.

Потому что настоящий мир — это не просто отсутствие выстрелов. Это поезда, идущие по новым рельсам, это посольства вместо ракетных шахт, это торговля вместо санкций, это визиты с делегациями, а не с дронами.

И если на этот раз дипломаты действительно окажутся сильнее генералов, то, возможно, мы впервые за долгие годы увидим, как Ближний Восток не рушится под грохотом конфликтов, а поднимается — к свету, к развитию, к жизни.

Может быть, это только первый круг. Но вода уже пошла.

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Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

