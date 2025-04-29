Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов

Мир » Европа » Евросоюз

Парламент Венгрии ратифицировал законопроект о выходе из МУС. Венгрия не просто бросает вызов авторитету суда, она бросает вызов самому Евросоюзу.

Флаг Венгрии
Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Венгрии

Зачем Венгрии выходить из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за законопроект о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

"Приняв это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет", — написал министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X*.

Решение было озвучено правительством перед визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля, и ратификация парламентом являлась обязательной. Процедура выхода продлится год.

Это со стороны Венгрии демарш, потому что участие в МУС является негласным условием членства в ЕС. С другой стороны, Римский статут официально не имплементирован в законодательство ЕС.

Спрашивается, зачем Венгрии эти проблемы... Дело в том, что у неё обширные бизнес-связи с Израилем (функционируют 150 предприятий, которые дают работу тысячам венгров), и в Венгрии проживает третья по величине еврейская община Европы. Венгрию из Брюсселя принуждают отказаться от выгодных связей с Израилем (и Россией) на основании политических решений, да ещё проведённых через суд. Это порядком Будапешту надоело, так как мешает экономическому развитию.

Евросоюз подаст на Венгрию в Европейский суд в Гааге

Реакция Брюсселя в отношении Венгрии пока что идёт в виде "глубоких сожалений", хотя в прессе присутствуют обвинения в "пособничестве диктаторам и убийцам в разрушении мирового порядка".

Брюссель давно имеет довольно конфронтационные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за разногласий по миграционным вопросам, вопросам приоритета норм ЕС над законами Венгрии, позиции по Украине. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе обсуждают способы полного исключения Венгрии из ЕС. Но, скорее всего, Еврокомиссия обратится в Европейский суд в Гааге с иском о нарушении внутренних правил. В соответствии со статьей 24(3) Договора о Европейском союзе, Венгрия обязана "в духе лояльности и взаимной солидарности активно и безоговорочно поддерживать внешнюю политику безопасности союза и соблюдать меры, принимаемые союзом в этой области".

Но и у Венгрии будут аргументы. Если в отношении России с ордером МУС на президента Владимира Путина ЕС требует создания специального трибунала по "российским преступлениям" на Украине, то израильские преступления в секторе Газа не мешают главному дипломату ЕС Кае Каллас рассуждать о дружбе и сотрудничестве с Израилем на встрече с министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

Евросоюз теряет статус глобального игрока

ЕС вступил в период критических испытаний не только в связи с событиями на Украине. Выход Венгрии из МУС в очередной раз доказывает, что организация теряет авторитет и власть. Германия, Италия и Польша дали понять, что проигнорируют решение МУС и будут приветствовать премьер-министра Израиля. Если другие страны ЕС последуют примеру Венгрии, то ЕС начнёт разваливаться.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд ( МУС) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы израиль венгрия евросоюз кая каллас виктор орбан петер сийярто биньямин нетаньяху
Новости Все >
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна
Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев
Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов
Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом
Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос
Главная угроза ВТО и Америке: в БРИКС подготовили сокрушительный ответ на политику США
Сейчас читают
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо
Авто
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская Энергетик Фролов выдвинул гипотезу о причине тотального блэкаута на Пиренейском полуострове Любовь Степушова
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Украина будет сокрушена: Трамп сенсационно заявил о будущем Украины
Шаг в неизвестность: Украина расписалась в отсутствии дальнейшего плана
Кошелёк пустеет со скоростью света: на что россияне тратят больше всего денег
Талызина в ярости: что не так с новым Простоквашино от Андреасяна
Отправили деньги — и что дальше? Риски покупки квартиры за наличные
Как крем теряет силу за месяц — и что с этим срочно сделать
100 тысяч шагов до больничной койки: новый фитнес-челлендж калечит людей
Увидеть и запомнить навсегда: скалы которые оживают на закате
Четыре пути к убежищу: как Россия меняет правила для иностранцев
Беспилотники вместо мира: как ВСУ ответили на призыв о прекращении огня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.