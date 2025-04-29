Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов

Парламент Венгрии ратифицировал законопроект о выходе из МУС. Венгрия не просто бросает вызов авторитету суда, она бросает вызов самому Евросоюзу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Венгрии

Зачем Венгрии выходить из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за законопроект о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

"Приняв это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет", — написал министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X*.

Решение было озвучено правительством перед визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля, и ратификация парламентом являлась обязательной. Процедура выхода продлится год.

Это со стороны Венгрии демарш, потому что участие в МУС является негласным условием членства в ЕС. С другой стороны, Римский статут официально не имплементирован в законодательство ЕС.

Спрашивается, зачем Венгрии эти проблемы... Дело в том, что у неё обширные бизнес-связи с Израилем (функционируют 150 предприятий, которые дают работу тысячам венгров), и в Венгрии проживает третья по величине еврейская община Европы. Венгрию из Брюсселя принуждают отказаться от выгодных связей с Израилем (и Россией) на основании политических решений, да ещё проведённых через суд. Это порядком Будапешту надоело, так как мешает экономическому развитию.

Евросоюз подаст на Венгрию в Европейский суд в Гааге

Реакция Брюсселя в отношении Венгрии пока что идёт в виде "глубоких сожалений", хотя в прессе присутствуют обвинения в "пособничестве диктаторам и убийцам в разрушении мирового порядка".

Брюссель давно имеет довольно конфронтационные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном из-за разногласий по миграционным вопросам, вопросам приоритета норм ЕС над законами Венгрии, позиции по Украине. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе обсуждают способы полного исключения Венгрии из ЕС. Но, скорее всего, Еврокомиссия обратится в Европейский суд в Гааге с иском о нарушении внутренних правил. В соответствии со статьей 24(3) Договора о Европейском союзе, Венгрия обязана "в духе лояльности и взаимной солидарности активно и безоговорочно поддерживать внешнюю политику безопасности союза и соблюдать меры, принимаемые союзом в этой области".

Но и у Венгрии будут аргументы. Если в отношении России с ордером МУС на президента Владимира Путина ЕС требует создания специального трибунала по "российским преступлениям" на Украине, то израильские преступления в секторе Газа не мешают главному дипломату ЕС Кае Каллас рассуждать о дружбе и сотрудничестве с Израилем на встрече с министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

Евросоюз теряет статус глобального игрока

ЕС вступил в период критических испытаний не только в связи с событиями на Украине. Выход Венгрии из МУС в очередной раз доказывает, что организация теряет авторитет и власть. Германия, Италия и Польша дали понять, что проигнорируют решение МУС и будут приветствовать премьер-министра Израиля. Если другие страны ЕС последуют примеру Венгрии, то ЕС начнёт разваливаться.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд ( МУС) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.



