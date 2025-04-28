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Любовь Степушова

Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа

4:32
Мир » Северная Америка » США и Канада

В Евросоюзе есть точка зрения, что Трампа нужно просто "пересидеть". В США к власти в 2028 году придут опять демократы и нанесут России "стратегическое поражение".

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Доклад Германского совета по внешней политике (DGAP) с подзаголовком "Как Европа должна реагировать на Трампа 2.0.?" советует продолжать поддерживать Украину в составе "желающих" от блока НАТО, потому что Трамп, проповедующий "социальный дарвинизм", пришёл к власти не навсегда. Американский народ не переизберёт его, уверены докладчики, так как не потерпит попыток "заменить культурную ДНК страны". Раньше она работала на "справедливую поддержку слабых", а сейчас — на "диктаторов".

Корни недовольства Трампом — в давлении со стороны США, чтобы европейцы сами обеспечивали свою безопасность и тратили больше на оборону, прокомментировала Pravda.Ru кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Александра Войтоловская.

Эксперт считает, что "подхватить знамя" борьбы против России европейцам "на словах возможно, но на деле не очень". Причина в том, что в Европе за время после окончания холодной войны "полностью исчезли" оборонные мощности, а выполнить программу модернизации своего оборонного сектора размером 800 млрд евро — "это дело небыстрое".

"У них нет заводов, которые в должной степени могут производить сегодня нужную военную технику и снаряды. У них нет этих мощностей, чтобы делать это в нужном, в должном количестве. И у них на складах уже заканчивается то оружие, которое можно кому-то ещё передать без ущерба для собственной обороны. Поэтому на словах — да, а по факту — экономически они этого сделать не могут", — сказала эксперт.

По её словам, предположение, что когда вернутся демократы, то всё будет как прежде, — очень популярное заблуждение не только в ЕС, но и в Соединённых Штатах. Проблема, по мнению Александры Войтоловской, не в Трампе, а в том, что "общество не готово воспринимать повестку, которую демократы изначально проводили в лице Байдена и Харрис".

"И если их повестка очень сильно не изменится, то демократы просто к власти не придут в 2028 году", — сказала американист.

С огласно опросу NBC News популярность Демократической партии достигла исторического минимума с 1990 года и составляет всего 27%.

"С такими цифрами Демократическая партия не нуждается в ребрендинге. Ей нужна перезагрузка", — сказал демократический социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates.

Политтехнолог Майк Неллис, работавший на демократов, сказал в интервью изданию, что восстановить USAID и другие "разрушенные институты" — это будет неправильный ход. По его мнению, "демократам потребуется много времени, чтобы понять, что мы не можем вернуться к старой системе".

"Эта система была сломана. Она не работала для большинства американцев — и мы были теми, кто её защищал. Люди не просили о возвращении к нормальной жизни. Они хотели перемен", — сказал он.

Опрос NBC News/Stay Tuned, опубликованный в четверг, 24 апреля, показал, что 77% американцев либо твёрдо, либо в некоторой степени убеждены, что в США "ничего не изменится", пока не будет избрано "новое поколение лидеров". Нынешние же никак не могут договориться о том, что им надо делать после полного разгрома на выборах. Одна из харизматичных лидеров демократов Александрия Окасио-Кортес призвала избирателей "выбирать и голосовать за демократов, которые знают, как отстаивать интересы рабочего класса", и избавиться от дебатов о "туалетах, гендерных местоимениях и т. д.". То есть идёт призыв к компромиссу с идеями Трампа. Но многие из демократов с этим категорически не согласны, требуя защиты неолиберальной повестки.

В таких условиях добиться победы даже на перевыборах в конгресс в 2026 году демократам будет невозможно. У них не то, что слабая "скамейка запасных", её просто нет.

Уточнения

Алекса́ндрия Ока́сио-Корте́с американский политик, общественная активистка, член Палаты представителей США с 2019. Состоит в Демократической партии и является сторонницей демократического социализма. Её часто называют лишь инициалами — AOC.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы евросоюз дональд трамп соединённые штаты америки
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