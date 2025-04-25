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Любовь Степушова

Посредник или участник? США ожидаемо не смогли реализовать мирный план по Украине

4:45
Мир » Бывший СССР » Украина

Признавая себя участником прокси-войны с РФ, США попытались стать в нём посредником, что нонсенс. Ожидаемая неудача их мирного плана привела к искомому Россией результату.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Главный переговорщик США по Украине Стивен Уиткофф 25 апреля был принят в Кремле президентом России Владимиром Путиным. Его помощник Юрий Ушаков оценил 3-х часовую беседу "конструктивной и весьма полезной". По его словам, она позволила "дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". По Украине, по его словам, в частности, говорили о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Упор на прямые переговоры означает, что Вашингтон выходит из якобы посреднической роли в прокси-войне с Россией. Что вполне логично, так как участник конфликта (о чём неоднократно говорили власти США) не может быть посредником. Это также констатация того факта, что Вашингтон не имеет влияния на свою прокси-силу — Украину во главе с Зеленским, поэтому теперь вопросы о перемирии или мире с Москвой Киев будет решать сам.

Ушаков почеркнул, что встреча с Уиткоффом состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск, которая "символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом". Упоминание об этом проводит параллели с сегодняшней ситуацией, в которой современный украинский нацизм и терроризм поддерживают бывшие союзники РФ и США по антигитлеровской коалиции. Известно, что перед сегодняшней встречей в Кремле в результате теракта украинцами был убит генерал Генштаба РФ.

План президента США Дональда Трампа изначально не устраивал и Россию, так как в нём ничего не было о главных задачах СВО — денацификации и демилитаризации Украины, но попытка прийти к компромиссу была сделана. Трамп заявил, что компромисс со стороны Кремля заключался в том, что Россия выразила готовность к уступкам, ключевой из которых является прекращение боевых действий и "отказ от захвата" всей территории Украины. Пойти дальше он не решился и в своём мирном плане слишком много отписал Украине. Впрочем, не сомневаемся, что Путин предусмотрел отказ Зеленского, и поэтому не рисковал.

Теперь у Москвы развязаны руки в реализации задач СВО. Соперник выходом из "посредников" признал своё поражение, но "пилюля будет обернута в красивую обёртку". Именно для этого указаны Ушаковым "другие направления".

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину назвал визиты Уиткоффа "челночной дипломатией" в рамках посреднических усилий США по урегулированию на Украине. То есть предложения по плану Б переданы Трампу, ждём ответа.

Согласно Reuters, окончательное предложение США РФ и Украине гласило:

  • Постоянное прекращение огня, обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.
  • Украина получает надежные гарантии безопасности. Гарантами выступят специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства.
  • Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.
  • США де-юре признают контроль России над Крымом.
  • США де-факто признают контроль России над Луганской областью, де-факто признают контроль России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
  • Украина возвращает себе территорию в Харьковской области.
  • Украина возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, благодаря контролю и управлению АЭС со стороны США, при этом электроэнергия будет поставляться обеим сторонам, а также над Каховской ГЭС.
  • Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
  • США и Украина будут осуществлять соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.
  • Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.
  • Экономическое сотрудничество США и России в энергетическом и других промышленных секторах.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина дональд трамп стивен уиткофф дмитрий песков владимир путин
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