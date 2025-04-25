Признавая себя участником прокси-войны с РФ, США попытались стать в нём посредником, что нонсенс. Ожидаемая неудача их мирного плана привела к искомому Россией результату.
Главный переговорщик США по Украине Стивен Уиткофф 25 апреля был принят в Кремле президентом России Владимиром Путиным. Его помощник Юрий Ушаков оценил 3-х часовую беседу "конструктивной и весьма полезной". По его словам, она позволила "дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". По Украине, по его словам, в частности, говорили о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.
Упор на прямые переговоры означает, что Вашингтон выходит из якобы посреднической роли в прокси-войне с Россией. Что вполне логично, так как участник конфликта (о чём неоднократно говорили власти США) не может быть посредником. Это также констатация того факта, что Вашингтон не имеет влияния на свою прокси-силу — Украину во главе с Зеленским, поэтому теперь вопросы о перемирии или мире с Москвой Киев будет решать сам.
Ушаков почеркнул, что встреча с Уиткоффом состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск, которая "символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом". Упоминание об этом проводит параллели с сегодняшней ситуацией, в которой современный украинский нацизм и терроризм поддерживают бывшие союзники РФ и США по антигитлеровской коалиции. Известно, что перед сегодняшней встречей в Кремле в результате теракта украинцами был убит генерал Генштаба РФ.
План президента США Дональда Трампа изначально не устраивал и Россию, так как в нём ничего не было о главных задачах СВО — денацификации и демилитаризации Украины, но попытка прийти к компромиссу была сделана. Трамп заявил, что компромисс со стороны Кремля заключался в том, что Россия выразила готовность к уступкам, ключевой из которых является прекращение боевых действий и "отказ от захвата" всей территории Украины. Пойти дальше он не решился и в своём мирном плане слишком много отписал Украине. Впрочем, не сомневаемся, что Путин предусмотрел отказ Зеленского, и поэтому не рисковал.
Теперь у Москвы развязаны руки в реализации задач СВО. Соперник выходом из "посредников" признал своё поражение, но "пилюля будет обернута в красивую обёртку". Именно для этого указаны Ушаковым "другие направления".
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину назвал визиты Уиткоффа "челночной дипломатией" в рамках посреднических усилий США по урегулированию на Украине. То есть предложения по плану Б переданы Трампу, ждём ответа.
Согласно Reuters, окончательное предложение США РФ и Украине гласило:
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.