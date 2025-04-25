Посредник или участник? США ожидаемо не смогли реализовать мирный план по Украине

4:45 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Признавая себя участником прокси-войны с РФ, США попытались стать в нём посредником, что нонсенс. Ожидаемая неудача их мирного плана привела к искомому Россией результату.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Главный переговорщик США по Украине Стивен Уиткофф 25 апреля был принят в Кремле президентом России Владимиром Путиным. Его помощник Юрий Ушаков оценил 3-х часовую беседу "конструктивной и весьма полезной". По его словам, она позволила "дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". По Украине, по его словам, в частности, говорили о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Упор на прямые переговоры означает, что Вашингтон выходит из якобы посреднической роли в прокси-войне с Россией. Что вполне логично, так как участник конфликта (о чём неоднократно говорили власти США) не может быть посредником. Это также констатация того факта, что Вашингтон не имеет влияния на свою прокси-силу — Украину во главе с Зеленским, поэтому теперь вопросы о перемирии или мире с Москвой Киев будет решать сам.

Ушаков почеркнул, что встреча с Уиткоффом состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск, которая "символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом". Упоминание об этом проводит параллели с сегодняшней ситуацией, в которой современный украинский нацизм и терроризм поддерживают бывшие союзники РФ и США по антигитлеровской коалиции. Известно, что перед сегодняшней встречей в Кремле в результате теракта украинцами был убит генерал Генштаба РФ.

План президента США Дональда Трампа изначально не устраивал и Россию, так как в нём ничего не было о главных задачах СВО — денацификации и демилитаризации Украины, но попытка прийти к компромиссу была сделана. Трамп заявил, что компромисс со стороны Кремля заключался в том, что Россия выразила готовность к уступкам, ключевой из которых является прекращение боевых действий и "отказ от захвата" всей территории Украины. Пойти дальше он не решился и в своём мирном плане слишком много отписал Украине. Впрочем, не сомневаемся, что Путин предусмотрел отказ Зеленского, и поэтому не рисковал.

Теперь у Москвы развязаны руки в реализации задач СВО. Соперник выходом из "посредников" признал своё поражение, но "пилюля будет обернута в красивую обёртку". Именно для этого указаны Ушаковым "другие направления".

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину назвал визиты Уиткоффа "челночной дипломатией" в рамках посреднических усилий США по урегулированию на Украине. То есть предложения по плану Б переданы Трампу, ждём ответа.

Согласно Reuters, окончательное предложение США РФ и Украине гласило:

Постоянное прекращение огня, обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.

Украина получает надежные гарантии безопасности. Гарантами выступят специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства.

Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.

Украина может стремиться к членству в ЕС.

США де-юре признают контроль России над Крымом.

США де-факто признают контроль России над Луганской областью, де-факто признают контроль России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области.

Украина возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, благодаря контролю и управлению АЭС со стороны США, при этом электроэнергия будет поставляться обеим сторонам, а также над Каховской ГЭС.

Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

США и Украина будут осуществлять соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.

Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.

Экономическое сотрудничество США и России в энергетическом и других промышленных секторах.