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Дмитрий Плотников

Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа

Мир

Западные СМИ уже вбросили план Владимира Зеленского из пяти пунктов, который, по мнению просроченного, был передан представителям Вашингтона в Британии.

Встрече по Украине во Франции, 17 апреля
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Встрече по Украине во Франции, 17 апреля

Он сейчас находится у американского президента Дональда Трампа, в частности, пишет издание из Великобритании The Telegraph.

А ведь недавно Белый дом все в той же газете обнародовал свой план из семи пунктов. И, о ужас, между ними уже нашли весьма существенные расхождения. И эти расхождения являются единственным, что отделяет Украину и Соединённые Штаты от соглашения, Киев и Москву от остановки боевых действий. Да и вообще они тормозят все переходы к мирным переговорам.

План от Зеленского

В своих хотелках узурпатор Украины требует исключить "гипотетически-официальное" международное признание суверенитета Российской Федерации над полуостровом Крым и другими территориями, которые недавно вошли в состав России. Признание контроля Москвы над этими регионами, по словам Зеленского, нарушает один из главных принципов международного права — ни одно государство не может аннексировать территорию другого.

Зеленский утверждает, что это ущемило бы конституцию Украины, (и без того миллион раз ущемлённую) по которой территория страны может быть передана другой лишь в результате референдума.

Также он утверждает, что мирное соглашение нужно основывать на международном праве, а не на капитуляции.

И разумеется, в своем послании Банковая не упустила возможность впихнуть предостережение о конкретном возможном вторжении КНР на остров Тайвань. Посыл здесь понятен, если США признают Крым российским, отдав полуостров русским, то Китай обязательно заберёт Тайвань.

Во-вторых, Киев просит дать ему чёткие гарантии безопасности. Это якобы будет условием для будущего мира. Здесь Зеленский намекает на оборонительный союз с НАТО.

В-третьих, киевская хунта хочет вести переговоры с России и самой контролировать их. А сепаратные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина без Украины для Киева не приемлемы.

В четвёртом пункте экс-комик продолжает просить не предоставлять России контроля над Крымом, поскольку она будет угрожать не только нападением на украинскую территорию, но и на союзников в черноморском регионе: Болгарию, Турцию и Румынии. Здесь он желает ввести ограничения на базирование ВМФ России в Чёрном море.

Ну и наконец, Киев требует никак не ограничивать численность ВСУ и оборонной промышленности страны. Здесь налицо милитаризация вместо разоружения.

А что США?

К бабке не ходи, американцы не собираются принимать эти лондонские хотелки. Ведь именно из-за этого не состоялись в Британии переговоры. Запрещать американскому президенту Зеленский ничего не может, не может он и заставить дать ему гарантий безопасности.

По всей вероятности, вокруг соглашения по недрам Украины сейчас идёт торг. Именно в обмен на подписание этого договора Великобритания и хочет добиться от Белого дома ужесточения позиции на переговорах с Кремлём и пересмотра уже почти состоявшихся рамочных мирных соглашений.

Ранее планировалось, что эти торги должны закончиться в ближайшие три дня. Надо отметить, что авиалайнер со специальным посланником Трампа Стивеном Уиткоффом уже сел во Внуково, и его результативная, по счёту четвёртая, встреча с российскими представителями, а также с президентом РФ, начинается уже сегодня, 25 апреля.

Вывод

По всей вероятности, американцы и русские уже всё решили. Сейчас нужно просто обставить это тезисами и вклеить в красивую рамку. Эта рамка "должна устроить" Европейский Союз.

А вот устроит ли она Лондон, а через него и Киев, будем посмотреть…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина дональд трамп владимир зеленский
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