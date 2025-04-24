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Андрей Николаев

Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств

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Около 500 человек с вооружением из состава сил специальных операций турецкой армии прибыли в столицу Сомали Могадишо. Это действие предпринято в рамках военного соглашения между Сомали и Турцией, заключённого в прошлом году. Сомали, таким образом, укрепляет свою безопасность, а что получает Турция?

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Анкара в соответствии с этим соглашением должна получить долю в нефтегазовых доходах Сомали: порядка 30%. Но пока говорить о промышленной добыче углеводородов в Сомали не приходится.

Сомалийский шельф считается перспективным нефтегазоносным районом, но до недавнего времени разработка месторождений была ограничена в связи с длительной гражданской войной.

Тем не менее, руководство Сомали ведёт целенаправленную работу в части привлечения инвесторов, создания законодательной базы, ведения геологоразведки и обеспечения безопасности регионов нефтегазодобычи.

Одним из проявлений этой работы и является сотрудничество Сомали с Турцией. В 2024 году Могадишо и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция направит в Сомали свой военный контингент численностью до 2,5 тыс. человек. В этой связи прибытие 500 бойцов турецкого спецназа в Сомали это только первый шаг в более крупном развертывании турецких подразделений в этом регионе.

Следует заметить, что военно-техническое сотрудничество Турции и Сомали началось далеко не вчера. С 2007 года в Сомали действует военный учебный центр, в которой прошли подготовку около 10 тыс. сомалийских военных.

По сути это уже главный военный учебный центр страны, который со временем превратился одновременно и в крупнейшую турецкую военную базу за рубежом, известную как TURKSOM.

Разумеется, не всем игрокам региона нравится усиление турецкого военного, да и экономического присутствия в регионе. Свои интересы здесь есть и у Африканского союза, который в 2007 году организовал свою миротворческую миссию АМИКОМ, причём под мандатом ООН. АМИКОМ также активно занимается подготовкой подразделений сомалийской армии, и в этом отношении у Африканского Союза есть определённые разногласия с Турцией.

США также имеют свои интересы в Сомали

Также ревниво на действия Турции в регионе смотрят и из Вашингтона. Район Сомали — он же район Африканского Рога — зона стратегических интересов США в свете контроля за морскими путями, идущими через Красное море. И здесь главным раздражителем для США по-прежнему остаются йеменские хуситы.

Кроме чисто военных задач у США есть планы и по инвестированию в нефтегазодобычу в Сомали. Впрочем, пока о конкретных результатах пробной добычи нет. Планами было предусмотрено пробурить семь пробных скважин и получить первую нефть к концу 2024 года. Но никто пока не делает громких заявлений. Но, видимо, результаты какие-то есть, раз Турция тоже активно включилась в гонку за нефть, подписав с Сомали пару недель назад соглашение о геологоразведке.

Похоже, это тот самый случай, когда действует правило "деньги любят тишину". Впрочем, громкий и чёткий шаг турецких армейских ботинок говорит сам за себя.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Сомали́ (сомал. Soomaaliya, араб. الصومالэс-Сумаль), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Сомали́ (сомал. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, араб. جمهورية الصومال الاتحادية‎) — восточноафриканское государство.

Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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