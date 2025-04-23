Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б

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Путин согласовал план Трампа по всем пунктам, учитывая данные разведки. В Москве анонсировали визит Уиткоффа на этой неделе, значит, есть план "Б".

Фото: Kremlin.Ru by Pravda.Ru Владимир Путин и Стивен Уиткофф

Мирный план Трампа не утверждён ЕС, Британией и Украиной

22 апреля стало ясно, что переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа в Лондоне между США, ЕС и Украиной не состоятся.

В последний момент на переговоры отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и главный спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Рубио неделю назад предупредил, что в Лондон он не поедет, если союзники — ЕС и Украина — не согласуют мирный план по Украине.

Также он предупредил, что США откажутся от посредничества между РФ и Украиной, если не получат положительного ответа. Статус совещания в Лондоне понижен, от США поедет лишь спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Ожидается только двухсторонняя встреча украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Как утверждали западные СМИ, план США (Трамп только обещает его раскрыть) состоял из признания де-юре российского контроля над Крымом и де-факто — выбора российской юрисдикции населением Луганской области и частично Донецкой, Херсонской и Запорожской областей по ЛБС. Это обоснованное право победителя в войне, что американцы, стало быть, признают. Украина также, согласно плану, не будет членом НАТО, будут отменены санкции против РФ, введённые с 2014 года. Также предложено присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона. РФ и Украина якобы ограничатся получением электроэнергии.

ЕС, Британия и Украина отказались согласовывать план Трампа

Зеленский публично раскритиковал намерение США о признании суверенитета РФ над Крымом, хотя многие на Западе указывают, что США и не требуют этого от него, а это лишь их намерение. Это сомнительно. Тогда Зеленскому не надо было бы ничего согласовывать. Зеленский также вчера, 22 апреля, заявил, что у украинской делегации в Лондоне есть мандат только лишь на заключение соглашения о прекращении огня. И отверг идею о контроле США над ЗАЭС.

Евросоюз, согласно материалам в СМИ, отказался снимать санкции с РФ, а также требует гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины. Также в ЕС и Британии выступают против признания суверенитета РФ над Крымом. Там, очевидно, считают, что Украина сможет вести войну и без американской помощи, опираясь лишь на их поддержку.

Путин мастерски провёл свою партию

В Москве (помощник Владимира Путина Юрий Ушаков) заранее анонсировали визит Уиткоффа на этой неделе, значит, есть план "Б". Есть также подозрения, что Москва в дипломатической игре, в которой президент РФ Владимир Путин — мастер, согласовала план Трампа по всем пунктам, учитывая данные разведки об отказе от него ЕС и Украины. Это было подано как компромисс, что теперь сыграет России на руку.

СВО, таким образом, продолжится с выходом США из переговоров и поддержки Украины, а РФ и США сосредоточатся на других вопросах повестки: Иран, Сирия, космос, бизнес и т. д.

У России самая стабильная позиция из всех сторон переговорного процесса. Экономика развивается, несмотря на санкции, на фронте ВС РФ наступают, добровольцы пополняют армию, настроение в обществе позитивное.

Скоро некоторые члены ЕС при очередном голосовании заблокируют продление европейских санкций против РФ. Тогда будет или развал ЕС, или следование в фарватере США на сотрудничество с РФ. Украину же ждут очередные референдумы и капитуляция ВСУ.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

