Переговоры ни о чём: Рубио не поехал в Лондон, потому что Зеленский отказался признавать Крым

Ещё на прошлой встрече во Франции было озвучено предложение от США, которое включало требование о том, чтобы Киев признал Крым за Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Встрече по Украине во Франции, 17 апреля

Также исключалось членство Украины в НАТО. И это было ключевыми тезисами плана Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. И этот план хотели сегодня обсуждать в Британии.

Демарш Зеленского

Но Владимир Зеленский накануне заявил, что они никогда юридически не признают Крым российским.

"Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет", — отметил экс-президент Украины.

По его словам, Киев якобы пока не получал официальных предложений по отказу (или обмену) от территорий. Власти готовы к переговорам с Москвой лишь после полного прекращения огня, которое будет условием для хоть какого-то формата диалога с Кремлём.

Также он отметил, что никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление в альянс Украины. А комментируя потенциальный контроль США над Запорожской АЭС, Зеленский категорически сказал, что только Украина будет оператором станции.

В ходе лондонской встречи Киев якобы будет обсуждать лишь те вопросы, на которые есть мандат у переговорной группы, а что касается соглашения о недрах, то о них пока говорить рано, поскольку сейчас идут юридические консультации, данных о подписании соглашения нет.

Сорванное турне

И в этот же день госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон, хотя поездку уже подтвердили в Госдепартаменте. Его отказ от поездки объясняется тем, что Банковая готова обсуждать только 30-дневное прекращение огня, но отнюдь не план Трампа.

Напомним, ранее американский президент пообещал представить "мирный план" по урегулированию украинского конфликта. По информации New York Post, один из основных пунктов плана — размещение на Украине европейских войск после прекращения огня.

В администрации США это назвали "силами обеспечения устойчивости". Белый дом в этом раскладе хотел участвовать как экономический игрок — не солдатами на местах и не поставками оружия, а через экономическое посредничество и восстановление инфраструктуры Украины.

Как писали западные СМИ, рассматривались варианты:

Создание совместной комиссии с участием РФ, Украины и нейтральной стороны (не член НАТО),

Войска США размещаться там не будут — ставка на европейцев.

Ранее те же западные газеты писали, что Украина готова де-факто смириться с потерей до 20 процентов территорий. Но без де-юре! И вот Киев сдаёт назад. И по всей вероятности, под нажимом всё того же Лондона.

Вывод

Ну а присутствие только спецпосланника Кита Келлога от Вашингтона в Британии говорит о том, что переговоры будут ни о чём. Он будет спрашивать по списку вопросов, а делегация с Украины будет отвечать. В основном, отказываться. Никаких встречных планов не будет. Был только один план — трамповский.

А потом Стив Уиткофф прилетит в Россию уже с результатом ответов посланников Киева. Кстати, он отказался от встреч с украинцами после оскорбительных выпадов со стороны Зеленского в его сторону. Когда просроченный заявил, что Уиткофф разговаривает на языке русских пропагандистов. Теперь же от Украины теперь требуется просто всё подписать. И более ничего.