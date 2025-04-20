Переговоры о соглашении между Ираном и США по иранской ядерной программе продвигаются с ошеломляющей скоростью, что могла обеспечить только РФ.
В субботу прошёл второй раунд переговоров в Риме при посредничестве Омана.
МИД Омана заявил, что их основная цель — достижение всеобъемлющего и долгосрочного соглашения, которое предусматривает:
"Переговоры между США и Ираном набрали обороты, и достижение соглашения теперь стало возможным", — говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также полон оптимизма:
"Нам удалось достичь лучшего взаимопонимания по ряду принципов и целей, что позволило перейти к следующему этапу — началу экспертных совещаний", — написал он с соцсети.
Важнейший для Ирана вопрос — внешние гарантии, если США нарушат соглашение с возвращением к экономическим санкциям, как было уже в 2018 году. По мнению Аракчи, единственной надежной гарантией является договор, ратифицированный Конгрессом США. Но, учитывая силу произраильского лобби в нём, это вряд ли достижимо. Другой вариант гарантий — это прописанный механизм денежных компенсаций. Третий вариант — Россия или третья сторона, как предлагает Иран, вернёт Тегерану переданные туда запасы высокообогащенного урана.
Для США главный вопрос — это исключение обогащения урана до оружейного и изъятие уже имеющегося. Американцы согласны снять свои требования по демонтажу иранской ядерной программы, если обогащённый уран будет вывезен в Россию.
Санкции планируется снять в обмен на то, что Иран вернет свою гражданскую ядерную программу под контроль МАГАТЭ.
Как сказал американский чиновник Guardian, ни Иран, ни США не хотят сохранять роль ООН в сделке, это дает России ключевую роль посредника и арбитра в отношениях между США и Ираном и исключает из них Францию, Великобританию — прежних гарантов.
Таким образом, президент Владимир Путин выполнил своё обещание — что нельзя позволить Ирану уничтожить Израиль, которое было озвучено в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом месяц назад. И это будет первой победой Трампа на международной арене. Долг, как говорится, платежом красен. Детали с Тегераном, вероятно, были обсуждены во время визита в Москву Аракчи на прошедшей неделе.
Дальнейшие технические переговоры Иран-США должны состояться на следующей неделе в Женеве, после чего в ближайшие выходные в Омане пройдет ещё одна встреча на высоком уровне.
Сотрудничество между Россией и Ираном вышло на стратегический уровень после того, как Иран поддержал РФ в её СВО на Украине. Ранее страны координировали военные усилия в Сирии. Россия и Иран сотрудничают посредством членства в региональных и международных экономических организациях, таких как БРИКС, а также поставили цель реализовать международный торговый проект под названием "Коридор Север-Юг", который должен соединить Индию с Россией и Европой через Иран.
Недавно между РФ и Ираном был подписан и ратифицирован договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.
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