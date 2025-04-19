Ультиматум в Париже: США угрожают Европе украинским конфликтом — что дальше?

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Государственный секретарь США Марко Рубио накануне сказал, что Вашингтон ещё будет пробовать пару дней продавливать мирный вопрос украинского урегулирования, однако если стороны не пойдут на компромисс, то Белый дом выйдет из роли посредника.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт

Ультиматум Европе

Во Францию американцы привезли ультиматум, который заключается в том, что Вашингтон прямо заявил своим европейским союзникам, что США сбросят на них весь украинский конфликт. И это станет для них просто неподъёмной ношей.

Белый дом понимает, что глобалисты хотят расширения конфликта на Приднестровье. А значит американцам нужно скорее выйти из игры, поскольку этот сценарий может привести к третьей мировой войне. Молдавия продолжает вооружаться, а в обществе идёт массовая рассылка рекламы службы в вооружённых силах страны.

Мая Санду сегодня отправляет солдат на Украину, чтобы идти повышали квалификацию, участвуя в конфликте. Ну и невооружённым глазом видно, как глобалисты зачищают политический фон в "спорных" странах Евросоюза. Снятый с выборов в Румынии главный конкурент, сбитая "с орбиты" во Франции Мари Ле Пен, открытые уголовные дела против главы Гагаузии — тому примеры.

А для американцев сегодня китайское направление более важно, чем Украина. Поэтому у Кремля сейчас очень сильные козыри в руках.

Цели Запада

Надо сказать, что всем элитам на Западе выгодно завершить украинский вопрос, однако они продолжают поддерживать тлеющий конфликт. Почему?

Кризис на Украине зашёл в тупик, поскольку страна теряет способность обороняться и территории. Да, пока Украина сопротивляется, но недолог тот час, когда оборона ВСУ рухнет, поскольку силы их закончатся. И это будет полным фиаско Запада. А в Пекине тем временем увидят, что все надутые щеки западного мира надувались из-за страха перед Россией, а значит сил в Европе не так уж и много.

Тут-то и подойдёт время для тайваньского вопроса.

По плану глобалистов, украинский конфликт должен закончиться в 2025-м году. На нынешних условиях Запад назовёт итоги войны своей победой. России отдали бы территории, те, которые она уже контролирует. Киев себя не дискредитировал бы беспределом в мобилизации, нищете и коррупции, а Запад продавливал бы возврат оппозиционеров назад, в Россию.

Так, по их мнению, начнётся расшатывание внутренней политической обстановки в РФ. Упор они делают на то, что весь взор российского народа направится на внутреннюю политику, и к следующим выборам это должно будет дать плоды.

Вывод

А что же Украина? А она в этой игре обыкновенная пешка, которую влёгкую пожертвуют, ради размена на более дорогую фигуру.