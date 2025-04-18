Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте?

Европейский Союз месте с Британией все глубже завязли в противоречиях в своих попытках договориться о дальнейшей поддержке Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

По сообщению французского издание Le Monde, кейс по поддержке Киева зашёл в тупик. Союзники Банковой хотя и не желают участвовать в мирных инициативах Вашингтона, но все ещё обсуждают сценарий военного контингента в Незалежной. К примеру, Париж настаивает на переброске сухопутных подразделений, Британия настаивает на усилении там защиты морского и воздушного пространства.

Европа даёт заднюю?

Но все эти инициативы сегодня упираются в отсутствии чёткой позиции Белого дома, а главное, американских гарантий. К бабке не ходи, что без поддержки Соединённых Штатов ни одна из этих схем работать не будет, а значит, риски для европейских солдат остаются весьма высокими.

"Коалиция желающих" практически начала рассыпаться: я уже писал, что из 30 государств, которые были заявлены в инициативе военного вмешательства, только 6 готовы рассмотреть вопросы по отправке контингента на Украину. Остальные страны ограничились дипломатическими тезисами и весьма нерегулярными поставками вооружения.

Ясно, что финансирование в основном зависит от американской позиции, особенно если брать вопрос по военному присутствию на европейском поле деятельности. Получается, что Евросоюз остаётся с чемоданом без ручки, нести который он уже не хочет.

Напомним, что попытка главы евродипломатии Каи Каллас продвинуть планы по созданию так называемого украинского фонда в 40 млрд евро провалена — Испания, Италия, да и та же Франция не хотят его поддерживать. В результате Каллас отказалась от "амбициозного" проекта, предложив урезанный вариант по поставке 2-х миллионов снарядов на 5 млрд евро за счёт добровольных ассигнований. При этом стоит отметить, что именно Европа требует от Киева продолжать воевать против России, хотя сама резко сократила объём помощи.

На фоне того, что поддержка западных кураторов Киева из реальной помощи (финансовой или военной) преобразуется в символическо-стихийную, говорить о "перемоге" над Россией уже нет смысла, поскольку это вызывает лишь недоумение и смех в обществе этих стран.

Вывод

Сегодня американская администрация показывает всё большую готовность договориться с Кремлём за спиной Украины и её кураторов. Мало того, Дональд Трамп чётко показывает собственную линию в отношении Москвы. А если учесть, что в Соединённых Штатах всё чаще заговаривают о необходимости перезапуска отношения с Россией и необходимости "прагматичного мира", то становится понятно, что это осознанный сдвиг государственных американских приоритетов.

Также хочется отметить, что Вашингтон продолжает усиливать давление на администрацию Зеленского. Просроченный президент Украины уже обвинён в саботаже сделки по недрам. Поэтому США срочно отредактировали эту ресурсную сделку. Понятно, что Киев будет руководствоваться циркулярами из Лондона. Поэтому остаётся ровно неделя, чтобы понять, а на что же готов пойти Киев, продолжая эскалацию против Москвы и Белого дома.